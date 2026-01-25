我是廣告 請繼續往下閱讀

美國極限攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）今（25）日挑戰徒手攀登台北101大樓，最終以91分鐘順利攻頂，讓世界看見台灣。對此，台北市政府文化局局長蔡詩萍表示，北市文化局與有榮焉，「你很難想像，當Alex提出這個構想時，整個市府團隊有多忙碌，交通的管制，警力的配置，如何讓Alex無後顧之憂，在在都考驗市府的協調能力。」蔡詩萍指出，當Alex Honnold站上101大樓最頂端那一刻，自己喊了一聲「Yes!」那一刻也決定為自己煎一塊牛排，配一杯紅酒，不只是為了那一刻，全世界很多人看到台北101大樓，看到攀岩高手Alex的壯舉，而是北市文化局亦與有榮焉。Alex要攀登101大樓，除了必須取得大樓的同意外，他也必須獲得台北市政府的全力支援。蔡詩萍透露，蔣萬安第一時間就支持這構想，兩位副市長林奕華、張溫德協調相關局處全力支援配合，而文化局下轄的影視委員會平日的職責之一，便是協助在台北市內各項影視製作的協拍，非常忙碌而辛苦。大家很難想像，當Alex提出這個構想時，整個市府團隊有多忙碌，交通的管制，警力的配置，如何讓Alex無後顧之憂，在在都考驗市府的協調能力。蔡詩萍說，尤其這幾天台北天候不穩定，從原本預定的週六，延至週日，在週六晚間還由於不確定週日的狀況，而不斷的在有可能延至週一的方案裡，不停的在局處間以電話，以line在溝通。之間的忙碌，辛苦，外界很難理解，畢竟這件事既可以行銷台北市，亦同時不能出任何的差錯。感謝蔣萬安堅定而明快的指示，感謝兩位副市長林奕華、張溫德的不斷叮嚀，感謝警察局、交通局等局處的辛苦待命，當然更感謝文化局轄下的文基會影視委員會總監饒紫娟的不眠不休，才有Alex今天達成他心願的登頂。最後，蔡詩萍感謝台北市府團隊的協力，促成Alex徒手攀頂101大樓的壯舉，是要告訴大家，台北市府真的很棒。