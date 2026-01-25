我是廣告 請繼續往下閱讀

美國極限攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）今（25）日挑戰徒手攀登（free solo）台北101大樓，以91分鐘順利攻頂，總統賴清德隨即發文恭賀。有趣的是，賴清德發文一出，前總統蔡英文在底下留言問道：「你手沒冒汗嗎？」再引賴清德曬出他玩飛天遊樂設施的照片，打趣回應：「我大概只能到這麼高」。賴清德今在社群平台Threads上發文表示，恭喜勇敢無懼的Alex完成挑戰，也謝謝促成這場挑戰、讓台灣站上國際舞台的每一位幕後英雄。隨著Netflix的直播鏡頭，不只讓世界看見101，也看見熱情的台灣人、還有這塊土地美麗的小山與風景。真的讓人很感動！副總統蕭美琴也發文說道，恭喜Alex Honnold完成101登頂！只是過程中，她簡直都不敢看，手心一直冒汗！有趣的是，賴清德發文一出，最近常到處回應的蔡英文也出現問他：「你手沒冒汗嗎？」賴清德則幽默曬出自己玩飛天遊樂設施的照片說：「我大概只能這麼高，Alex真的太了不起了」。而2人在Threads上的互動也引網友笑翻表示：「竟然直接在這裡聊起天來」、「留友看，總統與總統話家常」、「小英總統，我甚至流了腳汗」、「誰家總統在Threads上聊天的？」等。