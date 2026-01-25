我是廣告 請繼續往下閱讀

霍諾德爬101「台北市容變超美」！她住37年也嚇到：沒濾鏡不行

就連台灣人最嫌棄的頂樓加蓋、鐵皮屋等市容，也在Netflix超強拍攝下大升級。

▲霍諾德挑戰徒手攀爬台北101，全程由Netflix直播錄下，在過程中台北市容也多次入鏡，就連台灣人最嫌棄的頂樓加蓋、鐵皮屋等市容，也在Netflix超強拍攝下大升級。（圖/翻攝Netflix）

Netflix直播把台北拍超美！攝影師分析手法：太強了

指出Netflix拍攝台北101的調色相當厲害，不只降低飽和，還抽掉綠色，直接把原本雜亂的鐵皮屋市容，變得沒那麼難看了。

▲YouTuber兼專業攝影師「Deathless不死大」表示，Netflix拍攝台北101時降低飽和、抽掉綠色，把原本雜亂的鐵皮屋市容變美。（圖／翻攝自Netflix轉播）

「霍諾德同框國旗照」紅到國外！賈永婕認了：有小心機

美國傳奇極限攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）於今（25）日挑戰徒手攀爬台北101外牆，由Netflix提供全程直播，最終只花91分鐘成功登頂。值得一提的是，本次直播不只台北市容入鏡，霍諾德攀爬過程中甚至與中華民國國旗同框，經典畫面也登上美國《CNN》版面，瞬間讓我國國旗揚名國際，也為台灣留下相當珍貴的名場面。對此，台北101董事長賈永婕在臉書大方承認，國旗的出現其實是她的小心機，刻意在台北101前旗桿區，升起一整排的我國國旗，讓國旗在國際直播中能夠完美亮相，確保無論直播畫面無論如何取景，都能夠拍下滿滿的國旗海，被外界讚賞行銷滿分。