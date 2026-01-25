我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨台北市長人選尚未底定，立委王世堅雖在民間呼聲極高，外傳是因過去曾多次批評前行政院長蘇貞昌，影響黨內提名及與新北市長人選蘇巧慧的「雙北連防」布局。對此，王世堅出席活動時展現坦蕩態度，表示自己並無參選意願，強調民進黨人才濟濟，應推派最強人選。他也力挺蘇貞昌的風範，認為蘇貞昌的大氣程度，不會將過去批評放在心上，更不會成為提名與否的關鍵因素。過去對蘇貞昌的監督，是基於民意代表的職責，王世堅解釋，無論哪一黨執政針對施政不當之處，提出建言本就是分內之事。他幽默自嘲自己是「一個人的堅系」，不隸屬任何派系，若黨內真因過去的批評而有所顧忌，他也無法干預，但他強調從政者應有接受批評的雅量。王世堅重申，他與蘇貞昌之間的過往「早就煙消雲散」，不應被過度解讀為黨內合作的阻礙。王世堅力挺同黨立委吳琪銘之子吳昇翰參選新北市議員，特別前往土城造勢，展現高度親和力與團結意願，承諾未來不論是議員或市長選舉，只要地方有需要，他一定會前來助陣。他強調，自己與吳琪銘有20年交情，助選是基於情誼與公心，完全沒有個人成見，展現出願意跨區力挺、以大局為重的立場。