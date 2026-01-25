我是廣告 請繼續往下閱讀

▲霍諾德攀登上台北101，完成了他一直想要達成的徒手攀登摩天大樓夢。這次直播引起外界質疑，但每一次無保護攀岩事實上都伴隨著這些負面聲音，這也是極限運動冒險的意義。（圖／翻攝自Netflix轉播）

全球矚目的極限挑戰圓滿達成！美國傳奇攀岩家霍諾德（Alex Honnold）今（25）日趁著台北天氣轉晴，僅耗時1小時31分鐘，成功完成「徒手攀登」台北101大樓的驚人創舉，成為史上第一人。這場玩命挑戰透過 Netflix全球直播，不僅讓台灣地標躍上國際版面，連NFL前明星球員麥卡菲（Pat McAfee）都全程守在螢幕前，直呼這是他人生中「最緊繃的視覺體驗」。現年40歲的霍諾德原定於昨（24）日進行挑戰，但受台北連日雨勢影響，基於安全考量延後至今日登場。所幸天公作美，霍諾德展現超凡的體能與專注力，在無繩索保護下迅速向上攀升。當他最終爬上台北101最高的避雷針頂端時，霍諾德興奮地拿出手機自拍，並對著鏡頭坦言：「風好大，我太興奮了，但說實話，其實也挺累人的！」挑戰過程中，霍諾德的妻子桑妮（Sanni McCandless）一直在大樓內部，隔著玻璃窗為丈夫加油打氣。當霍諾德完成壯舉，透過繩索緩降回到頂樓陽台與愛妻深情相擁時，他還開玩笑地說：「我覺得我已經很慢了！」對此，飽受驚嚇的桑妮立刻反駁：「不，你太快了，我基本上全程都在恐慌狀態！」這場直播也吸引了NFL前明星棄踢員麥卡菲的高度關注，他在個人 X（推特）平台上進行即時「文字轉播」，激動地發文表示：「給我一個從大樓往下俯瞰的視角吧！」、「霍諾德根本是瘋子！他是真人版蜘蛛人！」麥卡菲也對直播中的有趣細節印象深刻，例如大樓窗戶上貼著「電梯門口見」的標語讓他笑翻，以及霍諾德途中一度停下說「有點累了」，讓麥卡菲直呼：「這是他第一次聽起來像個正常人類。」當霍諾德順利登頂的那一刻，麥卡菲鬆了一口氣寫道：「這可能是我這輩子看過最令人緊繃的畫面，簡直無法置信，謝了兄弟。」