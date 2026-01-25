我是廣告 請繼續往下閱讀

美國極限攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）今（25）日挑戰徒手攀登（free solo）台北101大樓，以91分鐘順利攻頂，美國在台協會（AIT）隨即發文恭賀表示，艾力克斯今日不僅創下了新紀錄，更讓許多美國人及全球觀眾更進一步認識這座坐落於台北市中心的指標性建築。霍諾德今早9時許開爬101，吸引數萬人在一樓仰望，以上全世界在線上關注直播。該活動原定昨日舉行，卻因天候不佳延後，今天台北天氣和煦，霍諾德在攀爬過程中也頻頻喊道：「台北，真是美好的一天！（What a lovely day, Taipei!）」，現場工作人員則指出，他們不只監測風雨，也監測地震，就怕影響到霍諾德的安全。而霍諾德以超快速度完攀，AIT發文表示，恭喜艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）成功徒手獨攀（free solo）台北 101！艾力克斯今日不僅創下了新紀錄，更讓許多美國人及全球觀眾更進一步認識這座坐落於台北市中心的指標性建築。