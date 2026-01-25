美國自由攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）今(25日)挑戰赤手獨攀台北101，經過約1小時31分，成功攻頂創下歷史性紀錄。霍諾德登頂後站在避雷針旁拿手機自拍，整段不可思議的畫面全程透過Netflix直播見證。霍諾德此次挑戰攀登台北101，也讓家鄉的攀岩館與有榮焉。
霍諾德1985年生於美國加州沙加緬度（Sacramento），自幼熱愛攀岩，5歲時在室內攀岩館接觸攀岩運動，10歲時就能完成每週多次攀登。不過，霍諾德曾自述，自己童年時期的攀岩表現其實不突出，沒有特別的天賦，許多同齡的攀岩者無論是技巧或力量都在他之上，但他透過對於攀岩的熱愛來提升實力。
美媒CBS提到，位於沙加緬度蘭喬科多瓦（Rancho Cordova）的Granite Arch 攀岩中心，那是霍諾德年幼時開啟攀岩生涯的地方。就在 Granite Arch 攀岩中心的牆上，這位世界聞名的攀岩家磨練並精進了他的技巧。
Granite Arch 的攀岩教練卡明斯（Brogan Cummings）表示，「能說『我和艾力克斯霍諾德在同一家攀岩館長大』真的很酷」；霍諾德在沙加緬度的卡麥克爾（Carmichael）長大，畢業於米拉洛馬高中（Mira Loma High School）。卡明斯說，霍諾德以前常騎著單車來 Granite Arch，且曾是他們競技隊伍的一員。
卡明斯回憶，「你見到他時，會覺得他其實和大多數攀岩者沒什麼兩樣」，他不奇特也不誇張，就是個非常平凡的人。霍諾德在此最著名的壯舉，是曾蒙著眼睛爬上一面 35 英尺（約 10.6 公尺）高的牆。
攀岩者波卡內格拉（Dominic Bocanegra）直呼，「光是想到我現在爬的某些牆，他以前也爬過，這感覺就很酷。」
曾與霍諾德一起攀岩的當地人，如攀岩訓練場Sacramento Pipeworks 的助理經理萊恩（Ryan Rougeux）早已預料霍諾德攀登台北101會是一場經過精密計算的冒險。萊恩表示，「我相信他已經嘗試過所有區段，他知道在直播中做這樣的事情完全在他的能力範圍之內。」
《沙加緬度蜜蜂報》在2017年的報導中曾提到，霍諾德5歲時第一次在戴維斯攀岩館（Davis' Rocknasium）攀岩，十幾歲時開始在蘭喬科多瓦的花崗岩拱門攀岩中心（Granite Arch Climbing Center）攀岩。
居住在卡邁倫公園（Cameron Park）的瓦萊麗（Valerie Bradley）在 Granite Arch 時期就認識霍諾德，她形容當時的霍諾德是個「看起來瘦小、手長腳長的青少年，你完全想不到他竟然如此強壯且有天賦」；她的丈夫鄧恩（Don Bradley）同樣在該中心與霍諾德相識，他表示那時的霍諾德已經是一位「極度專注、實力強悍的攀岩者」。
曾在 Granite Arch 工作、後來在攀岩訓練中心Pipeworks擔任 19 年總管的梅德福（Vaughn Medford），對少年霍諾德的印象是很會爬，但還沒有太多過人之處」；霍諾德大約在 2000 年代中期到 2010 年代中期常出現在 Pipeworks，只要他回來就會偶爾過來。成年後的霍諾德與梅德福記憶中的小孩判若兩人，變得更加自信且有自覺。
萊恩則提到，自己曾在攀岩館以及東內華達山脈的畢夏普（Bishop）等地與霍諾德一起攀登，他形容，「《徒手攀岩》展現的就是他。現實生活中的他正是那樣，一心一意奉獻給攀岩。」
