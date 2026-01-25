1月26日將迎接2026年的「臘八節」（農曆十二月初八），全國宗教資訊網表示，春節過年前的臘八節被視為「除舊布新、轉換運勢」的關鍵時節，民俗上認為，臘八節象徵正式進入「過年倒數」，把握這天進行祈福與整理，有助於為新一年提前鋪好好運基礎，而吃「臘八粥」就是最簡單、最重要的儀式。
臘八節由來
臘八節的由來與佛教文化密切相關，相傳這天是釋迦牟尼佛在菩提樹下修行成道的日子，因此又被稱為「佛陀成道日」。在佛教傳入前，古人會在臘月祭祀祖先與神明，感謝一年收穫並祈求來年順遂，隨著時間演變，臘八節逐漸融合祭祖與佛教意涵，成為春節前向神佛、祖先祈願的重要節日。
臘八節禁忌
臘八節習俗禁忌包含「不宜回娘家、不宜搬家或動土、不宜爭吵」。傳統觀念認為回娘家會影響娘家運勢，建議改以電話問候表達心意；寒冬期間搬家、動土可能驚擾神靈且不利施工；「避免爭吵」才符合臘八節和氣致祥的象徵，多說好話、多行善事，才能為新的一年累積福氣。
臘八粥是什麼？
相傳釋迦牟尼佛在修苦行六年，形銷骨毀，體悟到苦行無法證悟，便接受牧羊女難陀波羅供養的乳糜，身體康復後，最終在臘月初八夜睹明星而悟道，中國佛教徒效仿牧羊女供養的故事，每逢臘八節，寺院會以雜米、豆、乾果等材料熬粥供佛，並分送香客，稱為「臘八粥」或「佛粥」。
臘八節禁忌開運方式
臘八節想要開運，祈求新的一年風調雨順，專家建議把握以下3大開運方法。
一、吃臘八粥：最簡單也最重要的儀式，象徵五穀豐登、圓滿與健康。
二、祭祀祖先：向祖先報告「春節快到了」，祈求平安順遂。
三、年前大掃除：將家中晦氣與廢物一掃而空，為新年騰出祥瑞空間。把握臘八節這個轉運日，用最簡單的方式為2026年開啟好兆頭。
資料來源：全國宗教資訊網
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
我是廣告 請繼續往下閱讀
臘八節的由來與佛教文化密切相關，相傳這天是釋迦牟尼佛在菩提樹下修行成道的日子，因此又被稱為「佛陀成道日」。在佛教傳入前，古人會在臘月祭祀祖先與神明，感謝一年收穫並祈求來年順遂，隨著時間演變，臘八節逐漸融合祭祖與佛教意涵，成為春節前向神佛、祖先祈願的重要節日。
臘八節習俗禁忌包含「不宜回娘家、不宜搬家或動土、不宜爭吵」。傳統觀念認為回娘家會影響娘家運勢，建議改以電話問候表達心意；寒冬期間搬家、動土可能驚擾神靈且不利施工；「避免爭吵」才符合臘八節和氣致祥的象徵，多說好話、多行善事，才能為新的一年累積福氣。
臘八粥是什麼？
相傳釋迦牟尼佛在修苦行六年，形銷骨毀，體悟到苦行無法證悟，便接受牧羊女難陀波羅供養的乳糜，身體康復後，最終在臘月初八夜睹明星而悟道，中國佛教徒效仿牧羊女供養的故事，每逢臘八節，寺院會以雜米、豆、乾果等材料熬粥供佛，並分送香客，稱為「臘八粥」或「佛粥」。
臘八節想要開運，祈求新的一年風調雨順，專家建議把握以下3大開運方法。
一、吃臘八粥：最簡單也最重要的儀式，象徵五穀豐登、圓滿與健康。
二、祭祀祖先：向祖先報告「春節快到了」，祈求平安順遂。
三、年前大掃除：將家中晦氣與廢物一掃而空，為新年騰出祥瑞空間。把握臘八節這個轉運日，用最簡單的方式為2026年開啟好兆頭。
資料來源：全國宗教資訊網
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。