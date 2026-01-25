我是廣告 請繼續往下閱讀

一群勇者成就了這不可能的任務！前美女主播蕭彤雯在臉書發文，回顧世界級攀岩好手霍諾德徒手攀登台北101的震撼畫面，直言這場壯舉能成功，關鍵人物之一，絕對少不了台北101的董事長賈永婕。蕭彤雯透露，自己一開始看轉播沒多久，就轉頭對先生說出一句關鍵評語：「若不是賈永婕，我覺得這不會成。」一句話，道盡這場攀登背後的風險與壓力。她指出，霍諾德團隊曾說，經過縝密評估後，認為台北101因為是垂直結構，相較其他摩天大樓更具可攀登性，但真正困難的不是技術，而是取得官方授權。「你想想，如果你是台北101董事長，你敢答應的機率有多高？」蕭彤雯點破關鍵。因為，如果成功了，會是全球矚目的台灣之光；但若失敗了，承擔的壓力與責任，恐怕遠遠不只是賭上一個董事長的位置。她感性寫道，除了佩服霍諾德本人、他的太太與整個拍攝製作團隊之外，更由衷敬佩賈永婕的膽識與決斷，「勇哉啊！賈董！」給予相當正面的評價。