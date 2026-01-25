我是廣告 請繼續往下閱讀

美國極限攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）今（25）日挑戰徒手攀登（free solo）台北101大樓，以91分鐘順利攻頂，而當他還在低樓層的時候，中華民國國旗在他身後飄揚，映入全世界眼簾。對此，資深媒體人黃暐瀚說道，他看到國旗的瞬間，眼淚忍不住，一直流出來。台灣這麼努力，卻又這麼辛苦，面對著無理的壓力，我們真心希望，讓世界看到台灣。霍諾德今早9時許開爬101，吸引數萬人在一樓仰望，以上全世界在線上關注直播。該活動原定昨日舉行，卻因天候不佳延後，今天台北天氣和煦，霍諾德在攀爬過程中也頻頻喊道：「台北，真是美好的一天！（What a lovely day, Taipei!）」，現場工作人員則指出，他們不只監測風雨，也監測地震，就怕影響到霍諾德的安全。在霍諾德成功登頂後，黃暐瀚發文指出，他跟女兒說，爸爸上次這麼緊張，應該是你們出生的時候。充滿了期待，並分分秒秒擔心；希望一切都好，卻又忐忑不安。黃暐瀚感性表示，謝謝Alex Honnold，謝謝台北101，看到中華民國國旗畫面的瞬間，他想很多、很多台灣人應該都跟他一樣，眼淚忍不住，一直流出來。為什麼12強我們感動？為什麼Alex爬101我們會哭？因為台灣人這麼努力，卻又這麼辛苦，面對著無理的壓力，同時真心希望，讓世界看到台灣。黃暐瀚說，看著Alex的壯舉，也讓他學習到，不論挑戰有多困難，只要做好準備，一步一步，穩穩地向前，總有抵達終點的時刻。Alex加油！台北101加油！謝謝賈永婕董事長。台灣加油！中華民國加油！