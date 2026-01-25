我是廣告 請繼續往下閱讀

備戰五日：政府發布防災指南

川普立場轉向？

格陵蘭首府努克（Nuuk）於24日晚間發生大規模停電，影響範圍涵蓋整個城市。據格陵蘭國營公用事業公司 Nukissiorfiit表示，強風引發輸電線路故障進而導致停電，並補充稱目前正努力提供備用電力。根據路透社、法新社等外媒報導，這起事件發生在24日晚間10點30分左右，努克全城陷入漆黑一片，就連網路通訊也出現問題，民眾紛紛上網回報停電狀況。Nukissiorfiit在臉書上發文指出，主要的布克塞峽灣（Buksefjord）水力發電廠遭遇強陣風襲擊，導致「輸電線路發生線路故障」，目前正透過緊急發電設施搶修、恢復供電。據格陵蘭報紙《Sermitsiaq》報導，部分地區的供水與網路連線也受到了影響。在停電約5小時後，Nukissiorfiit表示，努克的約2萬人口中已有75%恢復供電，並呼籲民眾在系統持續重啟期間節約使用各類電器。值得注意的是，此次停電發生之際，格陵蘭政府剛發布了一份詳細的災害應對手冊，鼓勵居民儲存至少可支撐五天的飲用水、食物、藥品、保暖衣物及備用通訊設備。政府強調，這項指南並不代表危機迫在眉睫。但作為丹麥半自治領地的格陵蘭，因川普不斷升級的「奪島」威脅，數週來已被推向地緣政治的風口浪尖。川普先前在瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇上似乎有所退讓，聲稱已排除以武力奪取格陵蘭的可能性。他表示，自己與北約（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）已就涉及格陵蘭與北極地區的未來協議達成了「長期」框架。但格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）表示，這項所謂的協議內容大多模糊不清，包括川普是否如某些報導所指，正尋求控制美國軍事基地周邊的領土。尼爾森說道：「我不知道這項協議或交易中，關於我的國家具體寫了什麼。」他隨後堅定強調：「但主權是我們的紅線。」