民眾黨前副秘書長許甫將參選北市松山信義區議員，引發地方政壇關注。國民黨台北市議員秦慧珠表示，許甫具備高知名度，加上太太陳智菡的加持，形成了「一人競選、兩人發言」的強勢組合，戰力更勝上屆參選的楊寶楨，勢必會瓜分藍營選票。秦慧珠憂心，目前國民黨在該區僅剩兩席空間，若民眾黨成功搶下一席，在民進黨維持基本四席的狀況下，國民黨恐面臨席次掉落危機。對此，許甫在臉書發文強調，選舉雖要爭取選票，但更需思考如何保持政黨主體性，對他而言最強母雞是柯文哲與黃國昌。秦慧珠分析台北市議會結構，若民眾黨提名席次全上，總計達六席的規模將使國民黨難以達成單獨過半，不僅會造成國民黨席次減少，更可能導致議長職權受到牽制，甚至連副議長席次都恐重演歷史、拱手讓人，重現過去讓給新黨或親民黨的局面。對於藍營的焦慮，許甫抱持「凡事自然就好」的態度，他認為蔣萬安市長雖是藍營的最強母雞，但身為民眾黨員，他與志工團「甫投幫」會堅守自己的陣地，至於未來若有公務活動與蔣萬安交流，他也自然歡迎。許甫分享一段與柯文哲的趣事，某次聚會問及柯文哲對松信選情的看法時，柯文哲沈默三秒後僅吐出大實話：「還是要跑啦」，引發全場哄堂大笑，許甫感嘆柯文哲雖難以講出漂亮場面話，但這句實話確實點出選戰無捷徑，天下沒有白吃的午餐，他強調將秉持一日北高的精神，持續深耕基層。