▲霍諾德（如圖）攀登台北101所穿的黑色長褲，為服裝設計師謝介人親手縫補。（圖／記者葉政勳攝）

▲謝介人（左）為舞台及時尚服裝造型設計師，與不少大牌明星合作過，右為韓星蘇志燮。（圖／謝介人臉書）

美國「極限攀岩王者」艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今（25）日上午9點以徒手、無防護網的方式成功攀上台北101塔尖，並觸摸避雷針，前後花費91分鐘，寫下人類歷史新頁。時尚服裝造型設計師謝介人透露，霍諾德爬101時穿的長褲是自己親手縫補，他說自己經手的衣服不計其數，唯有這件褲子讓他處理得膽戰心驚。稍早，謝介人在私人臉書發文分享，透過友人引薦，他參與Netflix節目《赤手獨攀台北101：直播》（SKYSCRAPER LIVE）的幕後工作，擔任來自美國的造型團隊助理，「這條Alex穿著登頂的黑色運動褲，我小心翼翼地一針一線縫補，深怕任何失誤會影響了他今天的攀爬，很開心他順利完成，我心中的大石頭也終於放下。」謝介人為舞台及時尚服裝造型設計師，畢業於紐約FIT服裝設計學院，他從90年代開始參與紐約外百老匯及外外百老匯舞台服裝設計工作，2003年，謝介人自紐約回台，除了繼續舞台表演藝術的服裝設計，也開始在時尚媒體界工作。曾經任台灣《GQ》雜誌時尚總監、《Harper’s Bazaar》雜誌副總編輯的謝介人，負責封面拍攝的造型企劃，合作過的大明星包括好萊塢男星萊恩雷諾斯、超級名模辛蒂克勞馥及韓星朴敍俊等。霍諾德今天一早穿著知名戶外品牌The North Face紅色短上衣、黑色運動長褲，腳踩La Sportiva攀岩鞋，腰部繫著裝有碳酸鎂粉的包包，一身輕裝便上場挑戰攀登台北101，歷經1小時31分33秒、11點左右攀至101塔尖，他態度從容地站在避雷針旁邊，環顧四週，調整腰間的鎂粉袋，接著向地面的群眾揮揮手，不久從口袋中拿出手機，舉起手自拍，留下經典的歷史畫面。美國體育主播、主持人Elle Duncan在全球記者會上詢問霍諾德：「你已經40歲了，結婚有孩子，現在成家、生子之後心情和決策會有改變嗎？」對此，霍諾德答覆：「的確花很多時間跟家人共處，對未來的目標和活動更加精挑細選，不過不影響我對攀岩的熱情，但執行時會更加謹慎，所以對我來說心情上會更加謹慎！」此外，Elle Duncan問霍諾德挑戰完台北101後，下一步的計劃是什麼，霍諾德笑說，應該會花很多時間在飛機上休息，以及飛回家享受家庭時光，還有維持訓練、保持訓練，並不會刻意追求更大或更瘋狂的目標，會讓合適的計畫在對的時間發生。