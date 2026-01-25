我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普今年以來動作頻頻，引發資金開始向避險資產簇擁，除了金價頻頻創高外，白銀價格漲價更是強勁，白銀價格在台北時間24日首度站上每盎司100美元大關，再創新天價，根據外電報導，銀價在短短3個半月的時間幾乎翻倍。川普的動作從今年以來一直引發市場關注，除了逮捕委內瑞拉總統、喊話買下格陵蘭、以及與伊朗互相叫囂等等，引發資金流向避險資產，根據法新社報導，近期金融市場波動加劇，資金轉向具避險屬性的貴金屬，使白銀買盤明顯增溫，也成為近期貴金屬行情最受矚目的焦點之一。除了避險需求推波助瀾，白銀的工業用途同樣提供支撐，被廣泛用於太陽能板、電子產品及珠寶製造，相關需求維持強勁；另一方面，《法新社》也提到，白銀也被應用在資料中心與AI相關基礎設施，因此讓供應面更顯吃緊，助長漲勢延燒。根據在美國貴金屬零售商APMEX平台數據顯示，現貨白銀價格曾突破每盎司100美元，推估白銀總市值約達5.6兆美元，一度超越晶片大廠輝達（NVIDIA）市值，顯示白銀在投資與實體需求雙重拉抬下地位走升。同一時間，金價也延續強勢，台北時間24日逼近每盎司5000美元的歷史高點。回顧這波漲勢，白銀價格自2025年底開始加速，白銀價格從當時約50美元左右的水平迅速翻倍，漲幅驚人。黃金價格也不遑多讓，現貨金價連續第五個交易日盤中刷新歷史新高，並一度升抵4,991美元，與5,000美元大關僅差臨門一腳，全周強漲逾8％，也創2020年以來最佳單周表現。