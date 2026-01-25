我是廣告 請繼續往下閱讀

美國自由攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）今(25日)挑戰赤手獨攀台北101，經過約1小時31分，成功攻頂創下歷史性紀錄。霍諾德登頂後站在避雷針旁拿手機自拍，整段不可思議的畫面全程透過Netflix直播見證。霍諾德的妻子全程見證，他在攀登前也向外媒談到自己的家庭觀，以及是否會讓孩子從事攀岩活動。根據CNN報導，在台北時間上午 10 點 43 分，霍諾德攀上了台北 101 大樓頂部的最後一寸，站在 508 公尺（1667 英尺）高的頂峰上露出笑容，向下方歡呼的粉絲揮手致意，這一幕無疑將成為攀登史上一個代表性的時刻。霍諾德是首位徒手攀登台北101的攀登者，這意味著他沒有使用繩索、安全網或其他裝備，只用雙手和一個鎂粉袋來增加抓地力。霍諾德在會後的記者會坦言，「實在太棒了，我肯定會興奮好幾天，這確實難以置信」，霍諾德談到攀爬過程，對他來說最大的挑戰是保持冷靜。周圍都是人，整個過程都讓人感覺更加緊張。霍諾德的妻子桑妮·麥坎德利斯（Sanni McCandless )在台北101大樓內目睹著全程，當霍諾德經過她所在的樓層時，她隔著玻璃向他揮手。霍諾德登頂後，她在尖頂下方的平台上迎接他，擁抱了他。霍諾德與桑妮育有兩名孩子，儘管他每周攀岩五天，且挑戰無安全裝備的情況下攀爬台北 101 等壯舉；但他表示，家人才是他心目中的首要考量。他在先前接受CNN訪問時曾談到，「我們共同創造的生活內容，遠比攀登目標重要得多，尤其是攀登像這樣的高樓」，他強調，攀登101不會是定義他人生的一場攀爬。霍諾德的兩個年幼孩子目前還不知道父親熱衷於「徒手攀岩」（Free Solo）的冒險事蹟。霍諾德表示，「我不認為他們現在會知道爸爸是做什麼的。當我們在玩抱石，也就是爬一些小石頭時，我不覺得他們懂什麼是攀岩。他們會在森林裡玩耍，四處跑跳，但我想攀岩對他們來說還沒有任何意義。」霍諾德提到，對於孩子未來是否追隨他的腳步進入徒手攀岩領域，他持開放態度，他笑稱，或許寧願自己的女兒來攀岩，也不想他去參加派對之類的活動，派對在某些方面也可能很危險。