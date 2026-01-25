我是廣告 請繼續往下閱讀

甜甜圈店爆厭童！眾挖「外國嬰兒入店照」嗆雙標

店家以「未滿12歲」為由拒絕接客，店家後續雖出面澄清「早在一個月前就已經有設立公告」，但被踢爆說謊翻車

▲網友翻出店家在2023年貼出一張溫馨合照，畫面中疑似一名女子揹著外國嬰兒，店家甚至單膝下跪幫忙拍照，質疑店家雙標。（圖／當事店家IG）

甜甜圈店禁12歲小孩被爆雙標！店家2點聲明澄清

店家澄清這張照片在2023年拍攝，反而代表「證明我們不厭童」，店家強調「我們一直都是喜歡並接待小朋友的店家，我相信推文上有很多的客人有證明這一點，這兩年多來，實在是有太多的事情發生，我們才做出了部分的規則」

▲針對禁止12歲孩童入店爭議，甜甜圈店再度發2點聲明澄清。（圖／當事店家IG）

甜甜圈店禁12歲以下孩童、外帶也不行！店家回應被爆說謊

▲早在去年就有民眾光顧該間甜甜圈店，因小孩問題被趕出門。（圖／Google評價）

台北中山捷運站商圈一間咖啡店爆出厭童爭議，起因是一名媽媽帶著6歲兒童前往外帶餐點卻遭拒，店家以「未滿12歲」為由拒絕接客，，坦言「這兩年多來，實在是有太多的事情發生，我們才做出了部分的規則」。台北中山捷運站商圈一間咖啡甜甜圈店，近日爆出一名媽媽帶著6歲兒童前往外帶消費遭拒，，相關話題在社群平台上不斷延燒。不僅如此，也有人翻出，配文還寫道「我們會為了提供極致款待跪下，但不會為了不合理要求下跪」。但此舉與禁止兒童入店規則不一，被網友質疑雙標，留言灌爆狠酸「外國人就跪著拍，國人連外帶都不行」、「不是不歡迎12歲以下小孩，這照片是什麼？」、「照片中的小孩已經13歲了？還是外國嬰兒比較香？」、「所以只要小孩要帶證件證明是外國人非台灣人就可以進去了嗎」。稍早該間甜甜圈店再發2點聲明澄清，店家還原事發當下，表示目前內用、外帶皆沒有服務12歲以下小朋友，基於不做出破例的前提，當時很禮貌提出建議給當事媽媽，店家認為只要破壞規則，就會對先前遵守規則的顧客以及現場客人不公平，幾乎不違反店內規則的情況下，依然很禮貌地提出建議，強調不論任何原因，沒有完整呈現或是忽略掉部分重要對話，會對整件事情出現誤解，因此必須對此特別澄清。另外針對有其他小孩出現在店內一事，，認為以現場照片來批判雙標，其實與事實並不相符。儘管店家再度聲明，但仍無法止血，網友們依舊在留言區質疑「在院子在馬路有什麼差別？還不是都是讓幼童獨處」、「沒想到，你們真的說出『讓小朋友自己在外面等候』這種話，這不叫建議，這叫沒人性」，但也有人緩頰「我覺得老闆的店，你要怎麼設規定沒問題，但不要雙標就好，店門口寫清楚對大家都好」。回顧整起事件，一名媽媽近日在網路上爆料，帶著6歲小孩到中山站商圈一間甜甜圈店外帶，沒想到遭店家拒絕接待，就連外帶也不肯接受，甚至全程跳針回應「不招待12歲以下的小朋友」，執意趕小孩出門，讓媽媽感到不尊重人。消息傳出後瞬間引爆網友怒火，店家Google評價被狂刷滿滿的1顆星負評，店家社群平台也被網友罵爆。事件延燒多時，業者緊急出面澄清，表示「我們開店以來都是很歡迎小朋友的店家，我們沒有在今天事情發生後改規則，但後來卻被不少顧客踢爆，早在去年就已經實施該規則，不少帶著孩童的家長都被趕出去。如今店家再度針對「雙標」一事聲明澄清，但仍止不住民眾怒火，相關事件仍在發酵中。