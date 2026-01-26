我是廣告 請繼續往下閱讀

爬101也行銷台灣 霍諾德同框台灣國旗

▲霍諾德（AlexHonnold）Free Solo赤手獨攀完成台北101耗時91分鐘完成，過程曾和台灣國旗同框。（圖／記者葉政勳攝）

霍諾德爬台北101！維骨力意外成贏家

▲霍諾德攀爬台北101約17分鐘時，直播畫面竟看見101窗內有多個廣告，其中維骨力超級顯眼。（圖／翻攝自Netflix）

霍諾德越爬越高 愛妻在101內隔窗凝視

▲霍諾德攀爬到第44分鐘時，妻子桑妮（Sanni McCandless）突然出現在台北101大樓內部替丈夫加油。（圖／翻攝自Netflix）

霍諾德全神貫注爬101 可達鴨亂入搶鏡

霍諾德休息即時連線 大讚台北風景很美

霍諾德爬到台北101第77樓！Google員工貼窗舉牌打氣

▲霍諾德稍早攻克台北101大樓時，77樓附近的 Google 台灣總部辦公室擠滿手舉標語。（圖／翻攝自Netflix）

霍諾德高空秀「倒掛放雙手」 全場驚呼

▲艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）完成徒手攀爬台北101的挑戰，中間一度倒掛放手休息。（圖／翻攝自Netflix）

霍諾德91分鐘攻頂101 塔頂站立自拍帥慘

美國攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）昨（25）日上午在Netflix直播節目中，花費1小時31分鐘完成台北101的「徒手攀登」，過程相當精彩，包括在台灣國旗旁揮手、與妻子隔窗相見、可達鴨亂入、空中放手挺腰等，《NOWNEWS》也透過本文整理霍諾德攀登101的8大亮點。霍諾德徒手攀登台北101時，開始攀爬約5分鐘高度就已超過10層樓，此時霍諾德在101外牆邊進行掛腳休息，並向地面的群眾和攝影機揮手打招呼，眾人紛紛大讚「101這次官方行銷超過100分了吧」、「賈董把旗子全部換成國旗這招太精明了。」霍諾德攀爬台北101約17分鐘時，直播畫面竟看見101窗內有多個廣告，其中維骨力更是超顯眼，讓網友直接歪樓刷一排維骨力，還有人佩服直呼「沒付1毛錢就國際廣告」，意外成為最大贏家。霍諾德攀爬到第44分鐘時，妻子桑妮（Sanni McCandless）突然出現在台北101大樓內部，並透過落地窗玻璃凝視窗外的丈夫，霍諾德離開該樓層後，桑妮也忍不住摀住嘴說出「Oh,my god！」霍諾德攀爬台北101將進70樓時，直播畫面拍到大樓內一隻可達鴨坐在窗邊，可愛景象讓網友紛紛直呼「所有騷擾我只接受這支可達鴨」、「確定真的不是官方跑去宣傳寶可夢30週年嗎」、「神奇寶貝蹭什麼免費廣告啦！」霍諾德約在攀爬時間開始30分鐘後，在台北101平台上休息調整呼吸，並和主持人透過無線電即時連線，主持人詢問「現在感覺如何？」，沒想到掛在半空中的霍諾德竟然說「很好玩啊，感覺就像在爬山」，甚至讚嘆台北市區的風景非常美麗，並對地面上圍觀的民眾感到新奇。霍諾德稍早攻克台北101大樓時，經過位於77樓附近的 Google 台灣總部辦公室，窗內竟早已擠滿了手舉標語、激動不已的員工，面對這突如其來的「高空應援團」，霍諾德忍不住大笑揮手致意，並透過麥克風驚呼：「Google這層很瘋狂！他們非常熱情！」霍諾德爬101進行到圓環橋段時，突然上演「放手倒掛」的畫面，如同特技般的表演，不僅在場群眾、電視機前的觀眾驚呼連連，Netflix主持人也被嚇的無法用言語表達情緒，只能狂喊「oh!oh!oh!oh！」桃園PASSION攀岩館店長林佳妤提及，這種休息方式在攀岩相當常見，，「但我們不知道101圓環那邊的縫隙好不好扣，且高度非常高，這才是最難得的部分。」霍諾德於上午10時43分左右，歷時91分33秒成功登上台北101塔尖避雷針旁小平台，比原本規劃的2小時還要快。徒手攻頂台北101後，他站在避雷針旁拿出手機，將自己與整座台北城市天際線一併收入畫面，相當具有象徵意義，該畫面也被收錄在Netflix IG轉發到全世界。