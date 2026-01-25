我是廣告 請繼續往下閱讀

麥當勞：買一送一優惠券！雞塊買6送6本周必吃

肯德基：蛋撻買一送一！「咔啦雞腿堡＋蛋撻」99元

三商炸雞：7塊炸雞桶199元「比買一送一便宜」！

炸雞」特價199元

腿」加購價99元

漢堡王：買一送一！下殺58折套餐優惠券加碼！十層牛肉堡開賣 一招免費吃

▲必勝客開春四大優惠，大披薩199元「比買一送一便宜」。（圖／記者蕭涵云攝）

必勝客：9款大披薩199元「比買一送一便宜」！開春四大優惠一覽

達美樂：買1送3！吃大披薩免費送副食飲料

拿坡里：蛋塔買一送一！買大披薩「免費送9塊烤雞」

Popeyes：肯瓊脆薯買一送一！新年開吃花生醬爽辣炸雞腿

摩斯漢堡：LINE好友獨享優惠！月底精選咖啡優惠

21風味館：週末派對餐64折！1元爽吃「烤雞腿＋蜂蜜綠茶 x 2」