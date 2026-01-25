月底尾牙準備拿爆年終獎金前，先吃速食優惠省荷包！麥當勞、肯德基、達美樂、拿坡里、Popeyes都「買一送一」！必勝客大披薩下殺199元、漢堡王小華堡套餐99元、三商炸雞桶7塊199元、摩斯漢堡、21風味館等10大品牌一次整理，全台優惠吃透透。
麥當勞：買一送一優惠券！雞塊買6送6本周必吃
麥當勞表示，「買一送一」寒假本周優惠券加碼！APP全球版門市限定今最後一天要把握。今1月25日最後一天：
單點「大薯買一送一」、
單點「6塊原味麥克雞塊買一送一」相當於「雞塊買6送6」、
單點「勁辣香雞翅（一份兩翅）買一送一」、
單點「38元中杯飲品買一送一」、
單點「金選美式咖啡（冰／熱）買一送一」、
單點經典滿福系列（含蕈菇系列）「免費送薯餅」、
單點陽光蛋堡系列「免費送薯餅」、
買指定超值全餐「免費送勁辣香雞翅（一份兩塊）」、
買指定超值全餐「免費送蘋果派」、
買指定超值全餐「免費送小杯玉米湯」。
肯德基：蛋撻買一送一！「咔啦雞腿堡＋蛋撻」99元
即日起至2月12日，PK雙饗卡APP會員享「單顆蛋撻買一送一」！6入禮盒限時優惠199元（不限兌換次數）；手機點餐還可享指定套餐「加1元多1顆蛋撻」加碼優惠（1月20日起）。
提醒大家1月16日（含）前，加入PK APP會員者，將於1月20日前收到買1送1優惠券；1月17日（含）後加入會員者，將於下載並完成註冊後啟用 APP 後1日內收到優惠券。優惠券使用期間為1月20日至2月12日止，逾期即失效，恕不補發，亦不得延期或再次使用。
肯德基即日起至2月2日，還有4塊雞塊「買一送一」、「咔啦雞腿堡＋原味蛋撻」99元、「咔啦脆雞 x 2＋小冰無糖綠茶」99元、「6塊炸雞桶餐＋2顆原味蛋撻」299元；199元「台酒花雕紙包雞」優惠四件組爽吃紙包雞＋雞汁飯＋原味蛋撻＋飲料。
三商炸雞：7塊炸雞桶199元「比買一送一便宜」！
三商炸雞表示，即日起至1月26日倒數兩天，全台門市外帶「7塊
炸雞」特價199元（原價455元），直接下殺43折、現省256元；外帶「6隻灑粉酥炸棒 腿」加購價99元（原價149元，有原味胡椒／川味椒麻／香檸起司可選）。
漢堡王：買一送一！下殺58折套餐優惠券加碼！十層牛肉堡開賣 一招免費吃
漢堡王表示，即日起至2月9日，2026年開運加馬優惠券爽吃88種優惠組合，除了薯條、洋蔥圈、飲料都「買一送一」；「1+1自由配」49元、69元、89元三種門檻組合，最划算套餐推薦「小華堡＋薯條或飲料」89元。整張優惠券最便宜下殺5折；而且官網外送消費滿699元還可享免運優惠。
最新「馬上吃堡優惠券」新春加碼放送，即日起至2月9日，6大套餐下殺58折起。「經典漢堡6選1搭配4塊雞塊＋小薯條＋中飲料」四件組單人套餐129元起；推薦小華堡、雙層火烤牛肉堡、雙起士牛肉堡、雙起士培根牛肉堡、花生培根牛肉堡、花生培根脆雞堡。而且官網消費單筆滿299元、399元還送滿額禮。
提醒大家，全門市（排除機場內、科技廠內店，詳情請洽各門市）開賣，各店販售時間有差異，請以各門市實際正餐販售時間為準；此為特殊折扣，恕不提供客製。
必勝客：9款大披薩199元「比買一送一便宜」！開春四大優惠一覽
必勝客表示，即日起至1月30日，優惠代碼「94199」平日外帶單點13吋大披薩199元！「比買一送一便宜」划算好康又開吃。蒜香起司燻雞培根 、夏威夷、熱帶鳳梨海鮮總匯、義式培根黃金薯、BBQ黃金嫩雞、香濃蒜香海鮮、四小福、日式照燒雞、雙層美式臘腸，共9款口味可以任選。
必勝客即日起至1月30日，全台門市開春四大優惠：
◾️平日限定「買1送3」外帶大披薩「免費送大披薩＋副食＋1.25L大可樂」。
◾️個人必省餐「個人披薩＋副食＋飲料」111元起。
◾️個人披薩豪爽餐「個人披薩＋3份副食＋可樂」179元起。
◾️買義大利麵／燉飯「免費送個人披薩」。
提醒大家，此套餐披薩口味／餅皮升級須依門市加價規範加價；若需訂購2組以上套餐，請先選擇第一組口味，按「加入購物車」，再選擇第二組口味，再按「加入購物車」並依此類推；實際供應以門市為準，各項優惠恕不得併用，必勝客保有調整活動辦法及優惠內容之權利。
達美樂：買1送3！吃大披薩免費送副食飲料
達美樂全新推出海陸金沙起司火山披薩，優惠代碼「324498」最划算「買1送3」披薩優惠開吃！新品「海陸金沙火山披薩＋經典／招牌小披薩＋地瓜薯條＋大可樂」福氣滿滿套餐888元。
拿坡里：蛋塔買一送一！買大披薩「免費送9塊烤雞」
全新開賣蛋塔的拿坡里披薩・炸雞，現在有一盒6入外帶特惠價199元（原價270元）！即日起至2月4日，全台門市開吃「小披薩＋6塊炸雞＋經典原味蛋塔一盒6入」特價568元（原價950元）。
加碼壽星生日優惠回饋，凡1月8日至2月4日之間生日的壽星，到拿坡里全台門市單筆外帶消費滿300元，可享「經典原味蛋塔買一送一」優惠（每人限購一組）。
最新外帶6款「新品大披薩」特價490元，可享加碼好禮4選1！新品口味包括：開運花生嫩雞披薩／夏威夷海鮮雙享披薩／漁夫燒肉雙享披薩／招牌牛丼披薩／金賞烏魚子披薩／濃起司五重派對。超狂好禮4選1「比買一送一便宜」，以下任選：
◾️大披薩口味任選一（原價390元起）。
◾️9塊烤雞：「2腿＋2排＋2翅」＋3支山賊雞翅（原價585元）。
◾️經典原味蛋塔一盒6入（原價270元）。
◾️雙享披薩擇1「夏威夷＋海鮮」／「漁夫＋燒肉」。
Popeyes：肯瓊脆薯買一送一！新年開吃花生醬爽辣炸雞腿
Popeyes表示，即日起至2月13日，平日周一至周五限定，肯瓊脆薯（M）買一送一！即日起至2月25日新年限定「花生醬爽辣炸雞腿」開吃，濃醇花生醬拌入香麻花椒油，香辣爽脆！檔期套餐還附贈限量紅包、春聯組。
摩斯漢堡：LINE好友獨享優惠！月底精選咖啡優惠
摩斯漢堡表示，全新LINE好友獨享優惠，即日起至1月31日，推出微酵蒟蒻冰茶好康，到門市出示LINE優惠圖片，即可享有微酵白桃／青梅蒟蒻冰茶 任選「兩杯99元」、套餐「超級大麥薑燒珍珠堡＋微酵白桃／青梅蒟蒻冰茶」119元優惠。
即日起至3月31日，摩斯漢堡「週二咖啡日」專屬優惠活動，早餐飲品與摩斯咖啡可加價升級為拿鐵咖啡、精選咖啡系列、可可拿鐵咖啡、豆奶系列或耶加雪菲；「黃金塔塔鱈魚堡＋中杯摩斯咖啡」優惠價89元（原價105元），同一套餐加購「方塊薯餅」優惠價109元（原價135元）；大杯摩斯咖啡優惠價49元（原價60元）、「加10元升級」大杯精選咖啡優惠價59元（原價70元）。
21風味館：週末派對餐64折！1元爽吃「烤雞腿＋蜂蜜綠茶 x 2」
21風味館表示，每週五、六、日限定歡樂3人週末派對餐下殺64折只要599元，爽吃「招牌21香草烤雞＋金黃香脆炸雞 x 3＋酥脆黃金脆薯（大）＋蜂蜜綠茶（M）x 3」。
新年激省大吉優惠，即日起至2月10日，買21香草烤半雞285元、加一元多吃「 21香草烤雞腿＋蜂蜜綠茶M x 2」；加碼明星配餐5折優惠，中薯霸特價32元、雞汁拌泡麵特價29元。
資料來源：麥當勞、肯德基、達美樂、拿坡里、Popeyes、必勝客、漢堡王、三商炸雞桶、摩斯漢堡、21風味館
