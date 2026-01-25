國民黨2026台中市長選舉，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔均不相讓，引發藍營基層焦慮。對此，台中市長盧秀燕今（25）日回應，倘若第2次協調若未能成功，就要趕快舉行初選，希望提名不要遲於2月中旬，否則競選就會太匆忙。

我是廣告 請繼續往下閱讀
盧秀燕今日出席「台中市補習教育暨品保協會暨優良教師頒獎典禮」，被問及台中市長黨內初選之爭，盧透露，8年前首度競選台中市長時，當時宣布的初選時間就是2月19日，跟現在差不多。國民黨現在有2位非常優秀的同仁江啟臣和楊瓊瓔，先前她有透露內部民調，2位均領先民進黨參選人非常多，近期幾份媒體民調也都是這趨勢。

盧秀燕表示，由於2人都會贏，所以都相持不讓，但市長只有1位，所以初選還是要盡快辦理。自己8年前參選台中市長時，獲得提名的宣布時間也是落在2月中旬，她希望今年不要超過這個時間，不然競選時間會變得太過匆忙。

盧秀燕強調，雖然目前2人都有贏，但還是希望能夠穩定領先，因此還是期盼初選能夠趕快進行，既然兩邊都僵持不讓，倘若第2次協調會還是沒能成功，那就趕快進行初選。

相關新聞

霍諾德登頂台北101 　蔡詩萍致謝這幾單位：台北市府真的很棒

大翻車！郭正亮昨嗆霍諾德違法「掉下來怎麼辦」　今慘被打臉

霍諾德攻頂台北101！蔣萬安發文恭賀　再曝幕後整備秘辛

黃國昌喊高雄市長選舉藍白合　柯志恩：一定有合作上默契