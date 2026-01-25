我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨2026台中市長選舉，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔均不相讓，引發藍營基層焦慮。對此，台中市長盧秀燕今（25）日回應，倘若第2次協調若未能成功，就要趕快舉行初選，希望提名不要遲於2月中旬，否則競選就會太匆忙。盧秀燕今日出席「台中市補習教育暨品保協會暨優良教師頒獎典禮」，被問及台中市長黨內初選之爭，盧透露，8年前首度競選台中市長時，當時宣布的初選時間就是2月19日，跟現在差不多。國民黨現在有2位非常優秀的同仁江啟臣和楊瓊瓔，先前她有透露內部民調，2位均領先民進黨參選人非常多，近期幾份媒體民調也都是這趨勢。盧秀燕表示，由於2人都會贏，所以都相持不讓，但市長只有1位，所以初選還是要盡快辦理。自己8年前參選台中市長時，獲得提名的宣布時間也是落在2月中旬，她希望今年不要超過這個時間，不然競選時間會變得太過匆忙。盧秀燕強調，雖然目前2人都有贏，但還是希望能夠穩定領先，因此還是期盼初選能夠趕快進行，既然兩邊都僵持不讓，倘若第2次協調會還是沒能成功，那就趕快進行初選。