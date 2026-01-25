我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國男團SUPER JUNIOR從23日開始在高雄巨蛋開唱，連續三天的演唱會吸引海內外逾三萬名粉絲，強力帶動演唱會經濟效益。SUPER JUNIOR於1月23日至25日在高雄巨蛋連唱三天，號召海內外超過三萬名粉絲齊聚高雄。高市府經發局今（25）日發布新聞稿表示，從首場演唱會結束後，高雄各大夜市、商圈、餐酒館湧入續攤歌迷，業績普遍成長突破3成、人潮甚至較平日翻倍。經發局長廖泰翔表示，因應這次演唱會，高雄多處地景打上藍光，在交通號誌上設計彩蛋，以及舉辦高雄捷運限定應援等多項活動；經發局也設計專屬SUPER JUNIOR券面的「商圈夜市優惠券」，歡迎粉絲走進高雄各商圈夜市與觀光景點，留下難忘追星回憶。經發局表示，今日在左營、美麗島及巨蛋三處指定捷運站，仍持續提供商圈夜市優惠券兌換服務，其中左營與美麗島站服務至晚間7時30分，巨蛋站則延長服務至晚間11時30分，提醒尚未兌換優惠券的歌迷把握機會。另外，先前持有的「2025商圈夜市優惠券」，使用期限僅至今年2月28日，提醒粉絲盡快前往高雄市合作商圈夜市及店家消費使用。