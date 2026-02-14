我是廣告 請繼續往下閱讀

▲VTuber「厭世醫師阿萬」出道後，持續以醫療衛教與科普為頻道核心，讓觀眾輕鬆接觸醫療相關話題。（圖／翻攝自X@goldenv2023）

農曆新年即將到來，9天假期也從今（14）日展開。雖然春節連假是家人團聚、享受美食的重要時刻，但大魚大肉、熬夜追劇也容易讓身體「超載」。VTuber「厭世醫師阿萬」提醒，過年期間不必過度緊繃，只要掌握幾個簡單原則，就能在享受節慶氣氛的同時，替健康多留一分餘裕。在飲食方面，春節年菜豐盛，最常見的問題是「不知不覺吃太多」。阿萬建議，在享用年菜之前，可以先將固定的份量夾到自己的餐盤中。這個小動作能有效避免在聊天互動中，因為不自覺地「動筷子」而導致攝取過量。阿萬也提醒，進食維持在「八分飽」是最佳狀態，過年本就是放鬆的時刻，無須刻意忌口，但飯後不妨安排走春或外出散步，不僅有助消化，也能讓身心放鬆。最重要的是保持輕鬆的心情，開開心心享受過年氣氛。除了飲食過量問題外，春節假期熬夜、晚睡相當常見，關鍵在於「慢慢拉回來」。阿萬指出，可以先從「固定起床時間」做起。他進一步解釋，即便前一晚熬夜、較晚入睡，隔天也盡量在差不多的時間起床，幫助生理時鐘逐漸穩定。此外，阿萬建議，白天多接觸自然光，避免長時間補眠；晚上睡前30分鐘則建議減少使用手機、平板等3C產品，讓大腦從聲光刺激中冷卻，使身體準備進入休息狀態。阿萬強調，調整最重要的是「循序漸進」，不需要給自己太大壓力，讓身體慢慢回到原本的節奏，才能帶著飽滿的精神迎接新的一年。「厭世醫師阿萬」在2022年12月11日以個人勢VTuber身份出道，持續以醫療衛教與科普為頻道核心，除了專門的健康宣導直播之外，也將專業知識包裹進遊戲實況與聊天互動中，讓觀眾在輕鬆的氛圍下，自然接觸醫療保健相關議題。他在2023年榮獲首屆「金V獎」最佳男V獎的肯定，並在2025年12月加盟台灣最大VTuber娛樂內容品牌之一「春魚創意（Springfish Studio）」，開啟全新創作合作階段。