桃園市日前發生一起嚴重車禍意外，一輛資源回收車追撞前方垃圾車，造成一名婦人不幸死亡、6人受傷，震驚社會。桃園市議員詹江村今（25）日在臉書發文，點名直指「問題不在清潔隊人力不足，而是在清潔隊內部酬庸與閒缺過多」，更點名兩名民進黨議員「兄弟都在清潔隊佔閒缺」。強烈反駁外界將事故歸因於清潔隊人力不足的說法，詹江村直言這樣的說法完全避重就輕。他指出，真正的問題源頭是過去人事安排過度酬庸，導致清潔隊內部「大爺級人物」過多，許多人坐領薪水卻未實際負擔工作，進而影響整體作業效率與安全管理。詹江村點名平鎮地區兩名民進黨議員王珮毓、劉仁照，指他們的親屬透過酬庸方式進入清潔隊，不僅佔據職缺，還出現遲到、早退，甚至代打卡等情形。他強調「不是人力不足，是閒人閒缺太多！」相關指控一出，在地方政壇引發熱議。