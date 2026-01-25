我是廣告 請繼續往下閱讀

全聯買菜爽中1000萬！11月、12月發票大獎清冊一次看

其中特別獎開在「台中大智門市」，中獎者消費607元購買蔬果、鮮乳、泡麵等商品

其中一張開在「桃園龜山大同門市」

另一張則是開在「台北文山萬美門市」

▲桃園龜山大同門市最新一期11、12月發票開出大獎，有民眾花費168元幸運中特獎200萬元。（圖/Google評價）

統一發票11、12月完整中獎號碼！對號規則、領獎期限一次看

97023797

00507588

92377231、05232592、78125249

▲統一發票11月、12月中獎號碼一圖看。（圖／NOWNEWS社群中心製）

📌統一發票對號規則：

📌發票領獎期限：

114年11月、12月期統一發票中獎領獎期間為今年2月6日至5月5日。

▲114年11、12月發票領錢從2月6日開始至5月5日截止，民眾要自己留意時間。（圖/記者張嘉哲攝）

統一發票11、12月今（25）日中午開出中獎號碼，1000萬特別獎號碼「97023797」，許多人都已經拿起手邊發票對獎。而全聯也立刻公布中獎清冊名單，這次114年11、12月統一發票，全聯開出3張大獎，包括1張1000萬元、2張200萬元，獎落台中、桃園以及台北的全聯門市，恭喜幸運兒！全聯表示，114年11、12月份統一發票開出1張特別獎及2張特獎，，就幸運獲得1000萬元獎金。另外還有開出2張特獎，，幸運中獎者消費168元購買布丁、麵包、零食等商品；，中獎者消費434元購買鮮奶、地瓜、湯圓等商品，幸運帶走200萬元獎金。同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。各獎項金額，最高特別獎對中所有號碼獎金高達1000萬元；特獎對中所有號碼獎金200萬元；頭獎對中所有號碼20萬元，其餘頭獎二獎（4萬元）與頭獎末7碼相同；三獎（1萬元）與頭獎末6碼相同；四獎（4000元）與頭獎末5碼相同；五獎（1000元）與頭獎末4碼相同；六獎（200元）與頭獎末3碼相同。財政部賦稅署提醒，