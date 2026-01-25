我是廣告 請繼續往下閱讀

九天民俗技藝團邁入30週年，外交部長林佳龍今（25）日發文祝賀，細數自己與九天一路相伴的緣分，並盛讚九天從廟口陣頭走上國際舞台，成為台灣文化外交最鮮明的名片。林佳龍表示，九天創立於台中大肚山，30年來從傳統陣頭出發，逐步走向劇場、走向世界。他回憶，自己在擔任立委時結識九天團隊，並鼓勵以大肚山平埔族「大肚王國」的歷史為靈感創作，後來在他擔任台中市長期間，九天完成鼓舞劇《大肚王朝》，並登上台中歌劇院舞台，成為團隊重要轉型里程碑。他指出，《大肚王朝》不只是一齣戲，更是一份向世界發出的宣言，台灣可以用藝術書寫地方文化的歷史。後來該作也受邀成為2018台中世界花卉博覽會定目劇，讓九天從民俗表演邁向專業劇場製作。九天將創作能量帶回雲林，推出以口湖牽水祭儀為靈感的《戰水英雄》，並於金湖萬善爺廟前演出。林佳龍形容，這場在疫情後完成的黑祭儀劇場，宛如一場集體療癒，向歷史中的亡者與土地致敬，也為災後復原中的人們帶來力量。近年九天再度創新，推出《牽水車藏》，結合民俗學者、劇場導演與鼓樂指導，打造具敘事結構與視覺震撼的陣頭劇場作品，陸續登上高雄衛武營國家藝術文化中心與台北國家戲劇院。林佳龍更於2024年底邀請各國駐台使節觀賞演出，謝幕時使節們起身鼓掌、甚至感動落淚，讓他深刻體會「越在地就越國際」，也是最具說服力的文化外交典範。林佳龍透露，去年曾邀請九天赴日本演出響應大阪世博活動，今年適逢九天30週年與日本311大地震15周年，未來將持續支持九天走進震災地區，透過祈福演出傳遞台日對亡者的敬意與對生命的祝福。他勉勵九天團隊持續堅守初衷、勇於創新，讓鼓聲不只敲出節奏，更敲響年輕人通往自我價值的道路。他也向九天送上祝福「九天30週年，生日快樂。謝謝你們一路用鼓聲，讓台灣被世界聽見。」