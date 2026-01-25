我是廣告 請繼續往下閱讀

▲A-Lin演唱會換上藍色緊身衣，意外撞臉動漫角色黑魔導女孩。（圖／IG@lulin168）

天生歌姬A-Lin（黃麗玲）展開全新出道20週年巡迴演唱會「歌跡Journey」，昨（24）日起自中國佛山站起跑，而她為了演出中染了金髮造型，換上全新舞台服裝，其中一套藍色緊身裝被網友發現神似動畫《遊戲王》中的角色「黑魔導女孩」，讓許多粉絲紛紛笑瘋表示「烈酒魔法師。」A-Lin在佛山演唱會其中一個造型為頭戴藍色三角尖帽，身著藍色緊身上衣，因為帽子上有著鮮豔羽毛，讓人猜測是要營造人間藍孔雀的印象，不過因為A-Lin的金髮造型，讓許多網友開始歪頭，甚至發現她和動畫《遊戲王》中的角色「黑魔導女孩」造型一模一樣，掀起熱議。A-Lin撞臉動漫角色的貼文曝光後，留言區出現許多搞笑留言，「喝不倒女孩」、「那魯灣黑魔導女孩」、「黑啤酒女孩」、「烈酒魔法師」、「蠻像七龍珠的賽魯，當然是辣的版本」、「那魯灣魔法師」，紛紛認為A-Lin復刻的相當成功。A-Lin 2026「歌跡Journey」世界巡迴演唱會為慶祝她在歌壇音樂足跡與出道20周年的旅程，未來將會在亞洲各大城市舉辦，1月24日自中國佛山站起跑，一路到無錫站、成都站、廈門站、上海站、香港站、大連站及合肥站，不間斷唱到5月17日。至於台灣等其他國家的場次則尚未公布。