記憶體漲價潮恐怕還沒有停止，根據韓國媒體《ETNEWS》今（25）日報導指出，市場消息人士透露，在NAND快閃記憶體位居龍頭老大的三星電子，今年第一季已經把NAND一口氣漲價逾100%。韓媒表示，業內人士透露，三星電子今年第一季將NAND快閃記憶體的供應價格提高100%以上。據悉，三星已於去年年底與主要簽訂供貨契約，並從今年1月開始實施新的價格。報導指出，繼DRAM價格上漲近70%之後，NAND快閃記憶體的價格上漲趨勢也顯著加劇。 NAND快閃記憶體價格上漲並非近期才出現的現象，自去年年底記憶體短缺全面爆發以來，NAND快閃記憶體也受到影響。根據市場研究公司TrendForce的數據顯示，去年第四季NAND快閃記憶體的價格，較上一季上漲了33%至38%。市場預期今年第一季的價格漲幅也與之類似，但實際供應價格的漲幅遠超預期。NAND價格飆漲是供需失衡的結果。AI 基礎設施投資的擴大，帶動了以「企業級固態（快閃）硬碟（eSSD）」為中心的需求大幅增加。此外，行動裝置與PC對高性能、高容量儲存裝置的搭載需求也在擴散，市面的高速儲存裝置就是固態硬碟。但去年一整年並未有大規模的NAND增產，且因製程轉換等因素，供應量並未顯著提升。三星電子對NAND投資也持保守態度，即便未達減產程度，但出貨量的成長仍受到限制。而這波NAND快閃記憶體價格翻倍並不是只有三星電子才有，SK海力士預計也將面臨類似的漲幅。這兩家公司分別是NAND市場第一和第二大供應商。野村證券等國際證券機構已宣布，市場第五大廠商 SanDisk計劃在新的一年將NAND快閃記憶體價格提高100%。一位業內人士表示，與DRAM類似，NAND製造商也陸續加入漲價行列，整個NAND市場的價格上漲已不可避免。報導還指出，第二季NAND快閃記憶體價格可望持續上漲，據傳三星電子正在與客戶商討第二季NAND快閃記憶體供應價格上漲事宜。業內人士認為，由於供應無法立即大幅增加，這種趨勢可能會持續一段時間。