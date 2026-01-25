我是廣告 請繼續往下閱讀

114學年度高中棒球聯賽（木棒組）今（25）日上演歷史性的一刻！青棒強權穀保家商在上午對決屏東高中的比賽中火力全開，於第2局上演木棒聯賽賽史首見的「背靠背靠背」3連轟神蹟，終場穀保家商就以19：0、提前在3局「扣倒」屏東高中，展現問鼎冠軍的強烈企圖心。其中，穀保家商大物張乙安開轟也引起網友熱議：「富邦悍將狀元人選找到了？」這場比賽呈現一面倒的屠殺。穀保家商首局就狂灌12分奠定勝基，但真正的重頭戲發生在2局上。二棒帕蘇拉．塔基斯利尼安（Pasula Takislinian）率先掃出一發3分砲；緊接著三棒許子彥在修正前一顆界外全壘打的彈道後，立刻補上一支左外野陽春砲；隨後登場的四棒大物張乙安不讓隊友專美於前，直接把球扛出中外野大牆。這三支全壘打串聯成「背靠背靠背」的連續3打席開轟，負責轉播的主播錢定遠也驚呼：「這是高中木棒聯賽歷史上第一次連3打席打出全壘打，再次展現穀保家商今年的企圖心。」穀保家商第四棒的張乙安備受矚目。身為今年中職選秀的熱門人選，他在這次木棒聯賽鎮守游擊大關，展現了全方位的身手。網友分析，該球場中外野距離約為118公尺（近400英呎），張乙安能將球送出中外野大牆，證明打擊爆發力，不少球迷紛紛留言寫道：「這力量太扯」、「富邦悍將（邦邦）狀元有人選了？」而帕蘇拉．塔基斯利尼安雖然身材不如張乙安高大，但驚人的爆發力也讓網友印象深刻，直言他在中職的身高劣勢或許不成問題。相較於穀保的風光，昔日傳統名校屏東高中，此役的表現則令許多球迷感到唏噓。面對穀保強投豪打，屏中僅撐了3局便以0：19慘敗。網路上也引發關於屏中棒球隊現況的討論。有網友指出屏中近年因校方政策轉向升學，導致體育校隊資源與學生流失，甚至一度傳出解散風聲。看著昔日勁旅如今在木棒聯賽被「虐殺」，不少球迷感嘆：「屏中現在水準真的沒剩多少了」、「連籃球都沒落了」。