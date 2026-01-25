我是廣告 請繼續往下閱讀

▲泰國「羽球美少女」歐帕妮普（Pitchamon Opatniputh）首局還能咬住比分，直到第2局中段才被拉開，最終直落二不敵陳雨菲。（圖／美聯社／達志影像）

中國羽球將陳雨菲今（25）日於2026年印尼羽球大師賽女單決賽，面對泰國「羽球美少女」歐帕妮普（Pitchamon Opatniputh），陳雨菲歷經首局延長賽取勝後，最終23：21、21：13直落二贏球，奪下2026年首冠，也是她繼去年泰國羽球公開賽後，再度於超級500系列賽事中高捧后冠。2026年球季開打後，世界排名第4的陳雨菲在馬來西亞、印度公開賽都止步4強，未能站上決賽舞台，本周他先擊敗日本二姐奧原希望，才迎來本季首張決賽門票。至於他的對手為19歲的泰國新星歐帕妮普，現時世界排名為36名，曾於2023年世青賽奪金，同年4月11日，站上世界青少年排名女單第一，近年轉戰職業成績出色，去年於超級300系列層級的台北公開賽拿下亞軍，今年印尼大師賽則首度闖進超級500女單決賽。陳雨菲開局一度領先14：9，並率先逼出局點，卻遭到歐帕妮普頑強抵抗，一度追平比分，陳雨菲最終挺住壓力以23：21收下，第二局前段雙方一路緊咬比分，直到中段陳雨菲才靠連續5分優勢拉開差距，最終21：13、8分差距笑納勝利。陳雨菲此次奪冠是她2026年首冠，也是她繼去年泰國羽球公開賽後，再度於超級500系列賽事中高捧后冠，陳雨菲去年還曾在超級750系列的新加坡羽球公開賽奪冠，但自8月世錦賽後就未有奪冠紀錄。