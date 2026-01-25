慶祝今（25）日艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）挑戰無繩索徒手攀爬台北101，91分鐘登頂成功，讓世界看見台灣。達美樂表示，一起慶祝史詩級挑戰成功，送大披薩優惠免費吃；簽約神人運動員的北臉運動品牌The North Face也表示，完成臉書指定社群活動，抽獎品牌新年限定周邊熱燙印。
被運動好手奉為「神人」的艾力克斯霍諾德，今成功登頂508公尺高的台北101大樓，全程完全無繩索、未安裝安全護具，只靠雙手雙腳挑戰，花費91分鐘站上塔尖，寫下徒手攀岩新歷史。
達美樂：抽獎3大披薩優惠！慶祝登頂成功
達美樂表示，恭喜登頂成功，史詩級攀登挑戰，全世界被這一刻震撼，我們也要一起慶祝！號召民眾解鎖大禮包，到達美樂臉書完成指定社群任務就能抽獎，送出3份大披薩。
現在達美樂還有「買1送3」披薩優惠也開吃！輸入優惠代碼「324498」，可享新品「海陸金沙火山披薩＋經典／招牌小披薩＋地瓜薯條＋大可樂」福氣滿滿套餐888元。
The North Face：抽獎新年限定周邊熱燙印！巔峰相見
簽約神人運動員Alex Honnold的北臉運動品牌The North Face，今年迎來60週年，歡迎攀登好手，來到台北城市天際線。官方表示，到The North Face臉書完成指定社群活動，抽獎品牌新年限定周邊熱燙印。
