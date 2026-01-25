我是廣告 請繼續往下閱讀

中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠與中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，24日傳出「嚴重違法違紀」事件遭立案調查。中共解放軍報今天在頭版社論中痛批張又俠、劉振立五個「嚴重」問題。中共《解放軍報》今（25）日在頭版刊登社論，提到，黨中央決定，對張又俠、劉振立涉嫌嚴重違紀違法問題立案審查調查，再次表明黨中央、中央軍委懲治腐敗無禁區、全覆蓋、零容忍，涉及多少查多少、牽扯多深挖多深的鮮明態度；充分彰顯將反腐敗鬥爭進行到底，不管是誰、不管職位多高，只要搞腐敗就決不姑息的堅定立場。強調查處2人是黨和軍隊反腐敗鬥爭取得的重大成果，全軍官兵要堅決擁護黨中央決定，在思想上政治上行動上同以習近平為核心的黨中央保持高度一致。解放軍報列出2人犯下的5個嚴重行為，張又俠、劉振立身為黨和軍隊的高級幹部，卻嚴重辜負黨中央、中央軍委信任，嚴重踐踏破壞軍委主席負責制，嚴重助長影響黨對軍隊絕對領導、危害黨的執政根基的政治和腐敗問題，嚴重影響軍委班子形象威信，嚴重衝擊全軍官兵團結奮進的政治思想基礎，對軍隊政治建軍、政治生態和戰鬥力建設造成極大破壞，對黨、國家和軍隊造成極為惡劣影響。解放軍報還強調，腐敗是黨和國家事業發展進程中的攔路虎、絆腳石，反腐敗是一場輸不起也絕對不能輸的重大鬥爭，同時也再度強調自十八大以來，在習近平堅強領導下，全軍部隊堅持全面從嚴治黨、全面從嚴治軍，深入推進政治整訓、正風肅紀反腐，堅持深挖徹查、除惡務盡，堅決查處軍隊高層腐敗分子，著力消除政治隱患，黨領導的人民軍隊在淬煉鍛造、革弊中牢牢守住了根和魂。