新北市府今（26）日與宏匯集團正式簽訂「新莊北側知識產業園區轉運站及停車場新建、營運及移轉BOT案」開發契約，預估整體投資金額約86億元，宏匯集團董事長許崑泰和新北市長侯友宜皆出席簽約儀式，承諾轉運站會在今（2026）年動工，預計在2030年完工啟用，該轉運站規劃興建17個大客車月台及候車設施，串聯周邊基地及桃園機場捷運、環狀線雙捷運，提升溪北地區交通運轉機能，另外規劃宏匯廣場二期與四星級酒店。
舒緩三重重陽轉運量能 提升整體交通效益
交通局簡任技正吳政諺指出，轉運站在今年年底前就會動工，該地有機場捷運、環狀線雙捷運系統，未來可銜接國內外旅客觀光運輸需求，啟用後可舒緩三重重陽站的轉運量能，解決重陽路國道客運上下客的交通亂象，也會配合新莊北側知識產業園區周邊開發需求，發展大眾運輸路網，提升整體路網效益。
另外，轉運站周邊道路也有規劃，讓大客車有多條進離場路線，交通局長鍾鳴時表示，會爭取將福慧路由15公尺拓寬至20公尺，並於新五路預留公車優先道等相關交通配套措施。為了讓客運業者進駐和增加使用率，轉運站初期將會提供月台租金優惠、導入觀光路線、免費接駁等。
雙子星進度稍有壓力 已引進外籍勞工
新北市長侯友宜表示，本案開發基地面積約1.5公頃，位於捷運新北產業園區站交匯點，且鄰近國道1號，完工後將承接原三重轉運站38條非通勤型中長途國道客運路線，預估國道客運全日旅次起迄量約7100人次，轉運站規劃興建17個大客車月台及候車設施，並提供874格汽車停車位與1069格機車停車位，同時打造大型景觀平台及立體人行動線，可串聯周邊基地及捷運站，強化轉乘效能。
宏匯集團董事長許崑泰強調，該案會在今年動工，並預計在2030年完工啟用，宏匯集團近年在新北興建許多頂級商辦大樓，其中新莊宏匯廣場表現亮眼，每年吸引超過600萬人次，轉運站除了將與美國GP建築設計有限公司合作，打造取得黃金級綠建築及智慧建築標章的複合型轉運站，也會爭取美國WELL、LEED等高標準認證，另外規劃宏匯廣場二期與四星級酒店，宏匯廣場二期預計有6000坪面積，規劃4層樓商場空間，鎖定25到45歲客群，預計在2028年到2029年間完工開幕。
針對台北車站雙子星目前工程進度，許崑泰表示，因為近期缺工缺料的原因，進度稍有壓力，不過他們已經積極引進近百名越南籍勞工，並興建宿舍，讓未來轉運站及新店十四張聯開案等地興建依進度進行。侯友宜也指出，新北目前有36個聯開案，其中金額高達1000億元的十四張聯開案，就是由宏匯集團、甲山林、愛山林共同開發；宏匯廣場開幕之後人潮眾多，停車也成為問題，希望轉運站早日完工，也能進一步解決停車位不足問題。
新莊北側知識產業園區轉運站及停車場小檔案
基地位置：鄰近新北產業園區站
基地面積：約1.5公頃
基地規劃：A棟地上10層、地下1層，B棟地上20層、地下3層。
停車位規劃：17個大客車月台、874個汽車停車位、1069個機車停車位（里民享停車月票優惠）。
預計動工、完工時間：2026年動工，2030年完工。
投資金額：約86億元
資料來源：新北市政府、宏匯集團
