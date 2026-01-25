我是廣告 請繼續往下閱讀

2000元鈔票一堆店家拒收！過來人爆共鳴：碰壁好幾次

▲有民眾攜帶一張2000元面額的鈔票，沒想到遇到許多店家拒收，連續碰壁好幾次。（圖／翻攝Threads）

「2000元是有錢人在用的，領100萬現鈔他的好用程度超乎你想像」、「便利商店、公共交通、連鎖超市以上絕對收，而且店面也多」。

2000元鈔票為何常被拒收？店家擔憂原因是它

但因2000元面額較大、流通率極低，加上商家少見，不少商家傳出因防偽疑慮而拒收。

▲2000元面額較大、流通率極低，根據加上商家少見，不少商家傳出因防偽疑慮而拒收。（圖／央行官網）

2000元鈔票不只拿來花！隱藏用途爆出：1行業超愛

2000元鈔票大多是銀行內部職員使用的，因面額大、使用張數跟著下降，可以減少佔用金庫的空間。

2000元鈔票由於面額大，對於有錢人或大戶來說也十分實用

台灣人過年包紅包時，常見長輩指定會使用2000元鈔票，讓紅包看起來特別不一樣，送禮質感瞬間提升，甚至還有人將錢擺放在家中財位或皮夾中

▲台灣人過年包紅包時，常見長輩指定會使用2000元鈔票，讓紅包看起來特別不一樣。（圖／演員游書庭臉書）

2000元鈔票怎麼分辨？央行「7招」一眼看清真偽

其一以手指觸摸鈔券正面左上角、左下角及右下角面額處

其二可迎光透視水印

其三可輕轉鈔票變色油墨

其四輕轉鈔票變色窗式安全線

其五以15度角側面檢視隱藏字

其六則可輕轉鈔券

其七透過輕轉鈔券，「火箭」圖案兩側呈現金屬光澤