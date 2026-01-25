台灣鈔票面額眾多，但其中2000元面額大鈔流通率不高，多數店家因不熟悉而選擇拒收，儘管發行多達20幾年仍有類似問題，也讓民眾不解「不收那幹嘛還做出來？」對此，過去就有內行透露，2000元鈔票雖然稀有，但因面額大可以減省空間，更是銀行最愛，也有許多大戶、有錢人會使用，若是一般民眾除了可以拿來消費以外，也會在過年時拿來包紅包，也有人會將鈔票放在皮夾或家中財位招財。
2000元鈔票一堆店家拒收！過來人爆共鳴：碰壁好幾次
一名網友近日在Threads發文抱怨，表示自己擁有一張2000元面額的鈔票，但不論去夜市、菜市場、瓦斯行、魚市場等地方，都被攤販打槍不收，讓他不滿直呼「阿不然2000大鈔是做出來幹什麼用的，如果不收那幹嘛還做出來？！我碰壁了好幾次了」。
貼文一出，瞬間引爆台灣網友熱烈討論，「我也用過幾次，都是找有驗鈔設備的店 」、「這張是真的市場流通比較少，好少看到」；但也有人提到「2000元是有錢人在用的，領100萬現鈔他的好用程度超乎你想像」、「便利商店、公共交通、連鎖超市以上絕對收，而且店面也多」。
2000元鈔票為何常被拒收？店家擔憂原因是它
據了解，2000元鈔票中華民國中央銀行所發行的法定紙幣，於民國91年7月1日正式發行與流通，鈔票外觀整間為紫色色調， 背面還印有台灣保育類動物櫻花鉤吻鮭，但因2000元面額較大、流通率極低，加上商家少見，不少商家傳出因防偽疑慮而拒收。
雖然根據《中央銀行法》第13條2項規定，中央銀行所發行的貨幣為國幣，店家不應拒收，但因法規沒有訂定相關罰則，倘若店家拒收也不會被開罰。針對相關問題，央行表示將持續向店家宣導。
2000元鈔票不只拿來花！隱藏用途爆出：1行業超愛
但不免有人好奇，2000元鈔票如果不拿來消費，究竟還有什麼背後還有什麼用途？對此，不少內行人透露，2000元鈔票因面額大、便於攜帶與點交，通常適用於大額現金交易、公司行號資金調度等。過去有當過運鈔員的過來人分享，2000元鈔票大多是銀行內部職員使用的，因面額大、使用張數跟著下降，可以減少佔用金庫的空間。
不只如此，也有銀行行員曾透露，2000元鈔票由於面額大，對於有錢人或大戶來說也十分實用，但對於一般民眾來說，通常會認為2000元鈔票稀有而存下來，或是嫌不實用而存入ATM或銀行戶頭裡。
值得一提的是，也有人透露，台灣人過年包紅包時，常見長輩指定會使用2000元鈔票，讓紅包看起來特別不一樣，送禮質感瞬間提升，甚至還有人將錢擺放在家中財位或皮夾中，希望能藉此招財增財運。
2000元鈔票怎麼分辨？央行「7招」一眼看清真偽
由於一般人較少接觸2000元鈔票，多數人拿到總會質疑真偽。中央銀行過去就有教學如何辨識2000元鈔票，根據央行「流通鈔券真偽辨識」資訊指出，民眾可根據以下八大步驟辨別2000面額的鈔票，其一以手指觸摸鈔券正面左上角、左下角及右下角面額處，皆可感覺有凸起之觸感；其二可迎光透視水印，2000元鈔票有「松樹」、「2000 」水印。
其三可輕轉鈔票變色油墨，會由金色變綠色；其四輕轉鈔票變色窗式安全線，安全線由紫色變綠色，並有「2000 」字樣；其五以15度角側面檢視隱藏字，鈔票右下會浮現「2000」字樣。
其六則可輕轉鈔券，鈔票上的「2000」字樣及「衛星」圖案呈現漸次閃動、不同顏色之變化；其七透過輕轉鈔券，「火箭」圖案兩側呈現金屬光澤，若是經掃瞄影印後，顏色變化差異大，「2000」字樣會不清楚。
資料來源：央行流通鈔券真偽辨識
我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友近日在Threads發文抱怨，表示自己擁有一張2000元面額的鈔票，但不論去夜市、菜市場、瓦斯行、魚市場等地方，都被攤販打槍不收，讓他不滿直呼「阿不然2000大鈔是做出來幹什麼用的，如果不收那幹嘛還做出來？！我碰壁了好幾次了」。
2000元鈔票為何常被拒收？店家擔憂原因是它
據了解，2000元鈔票中華民國中央銀行所發行的法定紙幣，於民國91年7月1日正式發行與流通，鈔票外觀整間為紫色色調， 背面還印有台灣保育類動物櫻花鉤吻鮭，但因2000元面額較大、流通率極低，加上商家少見，不少商家傳出因防偽疑慮而拒收。
雖然根據《中央銀行法》第13條2項規定，中央銀行所發行的貨幣為國幣，店家不應拒收，但因法規沒有訂定相關罰則，倘若店家拒收也不會被開罰。針對相關問題，央行表示將持續向店家宣導。
但不免有人好奇，2000元鈔票如果不拿來消費，究竟還有什麼背後還有什麼用途？對此，不少內行人透露，2000元鈔票因面額大、便於攜帶與點交，通常適用於大額現金交易、公司行號資金調度等。過去有當過運鈔員的過來人分享，2000元鈔票大多是銀行內部職員使用的，因面額大、使用張數跟著下降，可以減少佔用金庫的空間。
不只如此，也有銀行行員曾透露，2000元鈔票由於面額大，對於有錢人或大戶來說也十分實用，但對於一般民眾來說，通常會認為2000元鈔票稀有而存下來，或是嫌不實用而存入ATM或銀行戶頭裡。
值得一提的是，也有人透露，台灣人過年包紅包時，常見長輩指定會使用2000元鈔票，讓紅包看起來特別不一樣，送禮質感瞬間提升，甚至還有人將錢擺放在家中財位或皮夾中，希望能藉此招財增財運。
由於一般人較少接觸2000元鈔票，多數人拿到總會質疑真偽。中央銀行過去就有教學如何辨識2000元鈔票，根據央行「流通鈔券真偽辨識」資訊指出，民眾可根據以下八大步驟辨別2000面額的鈔票，其一以手指觸摸鈔券正面左上角、左下角及右下角面額處，皆可感覺有凸起之觸感；其二可迎光透視水印，2000元鈔票有「松樹」、「2000 」水印。
其三可輕轉鈔票變色油墨，會由金色變綠色；其四輕轉鈔票變色窗式安全線，安全線由紫色變綠色，並有「2000 」字樣；其五以15度角側面檢視隱藏字，鈔票右下會浮現「2000」字樣。
其六則可輕轉鈔券，鈔票上的「2000」字樣及「衛星」圖案呈現漸次閃動、不同顏色之變化；其七透過輕轉鈔券，「火箭」圖案兩側呈現金屬光澤，若是經掃瞄影印後，顏色變化差異大，「2000」字樣會不清楚。