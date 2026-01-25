我是廣告 請繼續往下閱讀

在野藍白在立法院持續聯手封殺中央總預算和國防特別條例預算，而國民黨日前舉辦餐敘，黨主席鄭麗文背後的傳聞金主、異康公司董事長楊建綱也現身，傳出他針對台美議題向現場立委們喊話，面對美國壓力必須「硬起來」，甚至反問台下藍委：「國民黨對台積電貢獻眾多，台積電有捐政治獻金嗎？」引來藍委哄堂大笑，更有人直白回應：「沒有！」對此，科技專家許美華怒轟，很多國民黨人一直覺得台積電跟台灣半導體有今天的成就，都要感謝國民黨，這種不要臉的攬功手法真的是夠了！綽號「CK楊」的楊建綱傳聞是鄭麗文金主以久，他23日出席藍營餐敘時，以「重新撐起國民黨的那根脊粱」為題致詞，質疑政府推動軍購特別條例，以及對美關稅談判結果，期勉全體藍營立委要強化論述，挺直藍軍脊梁。該餐敘除了全體藍委幾乎到齊外，黨中央包括副主席兼任秘書長的李乾龍、副主席蕭旭岑、季麟連，以及大陸事務部主任張雅屏、智庫執行長張顯耀、副執行長楊永明，和前中常委李德維、劉大貝等人出席。根據許美華發文轉述，楊建綱出席該餐敘時提到：「台美關稅議題猶如生前契約，尤其台積電整個產業鏈被美方搬走，等於美國上天堂、台灣下地獄，數10兆產值免費奉送」、「台積電是國民黨當年執政時帶來的經濟奇蹟，才有如今的台積電及半導體產業鏈，民進黨卻無條件協助美國成為半導體最大競爭者」等言論。不過，針對楊建綱發言，許美華提到，任何偉大公司的成長過程，都是經歷無數挫敗之後，再加上許多絕處逢生的悲喜血淚史累積而成的功勳，台積電也是一樣。相信瞭解台灣半導體成長過程的人都會同意，台積電能有今天，設立公司的那個階段，絕對是最輕鬆的部分。台積電最艱辛的挑戰，是在公司設立之後才開始的。許美華更痛批，CK楊親中反美的政治立場她就不評論了，但她要講的是，很多國民黨人一直覺得台積電跟台灣半導體有今天的成就，都要感謝國民黨，這種不要臉的攬功手法真的是夠了！