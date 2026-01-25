我是廣告 請繼續往下閱讀

▲霍諾德與攝影團隊建立高度的信任。（圖／Netflix提供）

▲Sanni（右）積極支持丈夫攀登台北101的世界級挑戰。（圖／Netflix提供）

美國極限攀岩界翹楚艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今（25）日上午成功挑戰以未使用任何繩索、安全吊帶或降落傘的方式徒手攀上台北101塔尖，觸摸最高處的避雷針，歷時91分鐘30秒，Netflix《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper LIVE）節目全程直播，見證歷史性的一刻。霍諾德在接受全球媒體聯訪時說：「這次攀登台北101，算是完成兒時的夢想，這個感覺非常不可思議。」霍諾德表示：「這次攀登台北101，算是完成兒時的夢想，這個感覺非常不可思議。至於昨天因天氣因素延後，對我造成的影響其實不大，反而讓這次攀登的過程變成一場盛大冒險。這一路上花了很多時間，在充滿危險的環境中前進，必須保持冷靜；在現場及觀看直播的人情緒相對緊繃，而爬得越高其實越放鬆。很感謝所有祝福的人，也很享受這段經歷，內心充滿感激。」此外，霍諾德成功爬到101最頂端時，腦中第一個閃過的念頭，「在這個位置看台北市的風景太不可思議了！不過風很大」，他也分享自己必須努力維持平衡，但也很感謝老天賞臉，讓今天的攀登有很棒的天氣。霍諾德約在10年前注意到台北101，剛開始發想這個企劃時，甚至想過直接不經過官方的許可就來攀爬，但今天能夠完成這件事，對他來說是一種莫大的榮幸。霍諾德說道自己喜歡新的、不同的、有挑戰性的事物，像台北101這樣的建築，你從城市任何角落抬頭看，都會覺得這棟建築太不可思議了。監製James和霍諾德非常感謝台北101的團隊能夠讓他們實際進行這次的攀登，而在準備的過程中比想像中的更艱辛及挑戰性，但霍諾德非常享受這次攀登的準備過程。在這次台北101的攀登，霍諾德與攝影團隊建立高度的信任，團隊中大部分的攝影工作者都是他非常熟悉的朋友。除了攝影團隊，監製James也提及這次的直播攝影團隊，特別是攝影指導Brett Lowell，感謝他們這次直播中的調度，讓觀眾可以看到霍諾德最完美的攀爬過程。James也額外補充，霍諾德在攀登的過程其實也要注意是否會撞到攝影師，或是有異物從高一點的地方砸下來，但這些攝影師都非常專業，所以才能有機會在今天完成這場世界級的直播演出。攀岩專家Emily在座談中表示，在轉播過程中看到霍諾德第一步踏出去時，心裡充滿壓力與焦慮。不過現場的觀眾氣氛很好，讓她的心情逐漸平復。Emily也分享自己不會進行徒手攀登，因為徒手攀登對於恐懼及風險管理的要求極高，是一項非常獨特的攀登形式，霍諾德在這個領域是一個特別的存在，他具備極度專注的心理狀態、精準的注意力及高度的體能需求，並且擁有強烈的渴望去追求這些目標的動機。Emily更進一步分析，要攀登像台北101這樣規模的建築，需要做大量前期準備與訓練，也對於能參與這次的團隊感到非常自豪。霍諾德的妻子Sanni首次參與丈夫的整個攀爬過程，表示因為現場熱鬧的氣氛，使她非常沉浸在整個過程。在螢幕上看到霍諾德的表情，能夠感覺出來他非常享受台北101的攀爬。霍諾德在成為一名父親後，對於攀爬的地點的選擇更加小心、謹慎。這次隨著攀登台北101的時間越來越近，Sanni也變得積極支持丈夫攀登台北101這次世界級的挑戰。霍諾德也逗趣地表示，相比偏遠地區的景觀或地區，收訊較不好，反而這次台北101在市中心，其實很適合帶全家一起來參與，爬完後還可以跟小孩視訊，讓現場貴賓感覺到溫馨的一面。很多人用「瘋子」或「腎上腺素成癮者」來形容霍諾德，Sanni也以她的立場分享，覺得人們最不理解他獨攀的原因，「我覺得人們沒看出的，是他攀爬時是多麼地快樂，那簡直像孩子般的純粹快樂，今天看到他玩得這麼開心，真的很棒！」Sanni也說道：「我就是來幫忙的，我來這裡是為了解決問題，支持他，並保持樂觀的心態。」對於霍諾德的未來計劃，他說目前打算先休息並持續訓練。關於下一個攀爬的計劃，心中已經有幾個想法，但像台北101大型的企劃，往往需要花長時間的規劃與準備才能完成，霍諾德也希望透過這次的經驗可以啟發更多人，讓大家勇於挑戰自己的目標、跳脫舒適圈，並突破自我。霍諾德最後也在座談會中跟大家分享：「我希望大家看到今天的攀登以後，能得到追求自己挑戰的勇氣，我並不是要大家去學徒手攀登，而是提醒大家，生命有限，應該用最有意義的方式去利用時間，如果你努力嘗試，你就能完成困難的事。」Netflix《赤手獨攀台北101：直播》Skyscraper LIVE現已於Netflix全球熱播中。