在野藍白在立法院持續聯手封殺中央總預算和國防特別條例預算，而國民黨日前舉辦餐敘，黨主席鄭麗文背後的傳聞金主、異康公司董事長楊建綱也現身，傳出他並針對台美議題現場立委們喊話，面對美國壓力必須「硬起來」。對此，藍委羅智強昨（24）日出面解釋，楊建綱當時是說，國民黨要站在監督政府和捍衛民生預算，以及捍衛台灣利益跟中華民國的這件事情上要強硬一點，並不是說要對美國強硬。傳聞綽號「CK楊」的楊建綱23日餐敘上甚至反問台下藍委：「國民黨對台積電貢獻眾多，台積電有捐政治獻金嗎？」引來藍委哄堂大笑，更有人直白回應：「沒有！」根據科技專家許美華發文轉述，楊建綱傳出還提到：「台美關稅議題猶如生前契約，尤其台積電整個產業鏈被美方搬走，等於美國上天堂、台灣下地獄，數10兆產值免費奉送」、「台積電是國民黨當年執政時帶來的經濟奇蹟，才有如今的台積電及半導體產業鏈，民進黨卻無條件協助美國成為半導體最大競爭者」等言論。不過，羅智強對此表示，楊董事長前天分享的意見不僅有建設性，也算滿完整的，從現在台灣面臨的挑戰、美中台關係的鉅變 ，一直到當前產業會面臨的危機，以及立法院現在面對的攻防，講解的都還滿有深度的。羅智強並強調，傳出楊建綱要國民黨對美國態度強硬，但楊建綱並沒有這樣說。他是說，國民黨要站在監督政府和捍衛民生預算，以及捍衛台灣利益跟中華民國的這件事情上要強硬一點，並不是說要對美國強硬，而是今天在捍衛台灣利益跟捍衛中華民國的立場上態度要強硬。