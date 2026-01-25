我是廣告 請繼續往下閱讀

▲恆春恆南路24日晚間發生機車自摔事故，32歲女騎士滑入休旅車底受困，幸好10多名熱心民眾與巡邏員警即時合力抬車救人。（圖／翻攝畫面）

一場車禍看見人性光輝！屏東縣恆春鎮24日晚間發生一起機車自摔事故，32歲江姓女子騎乘機車行經恆南路段時，疑因與一輛準備迴轉的休旅車距離過近，閃避不及自摔倒地，整個人滑進車底受困，場面相當驚險。路邊10多名熱心民眾見狀，立刻上前合力抬起車輛，成功將江女救出。整起事故發生在24日晚間9時20分左右，當時江女由恆南路南往北行駛，行經恆南路14號前時，64歲盧姓男子駕駛休旅車自路邊起步，準備迴轉進入南下車道，雙方距離過近，導致江女自摔並滑入車底。巧合的是，墾丁派出所巡邏員警正好目擊事故，第一時間上前協助並通報救護人員；與此同時，現場10多名民眾也主動加入救援行列，齊心協力抬起休旅車，最後順利將受困的江女救出。救護人員到場後，將江女送往恆春基督教醫院治療，所幸意識清楚、傷勢無大礙。警方表示，經酒測確認，雙方駕駛酒測值皆為零，詳細肇事責任仍待進一步釐清，同時也呼籲駕駛人行車時務必注意周遭狀況與車距，以確保行車安全。