美國傳奇攀岩家艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）於1月25日透過 Netflix 全球直播，成功在1小時31分鐘內完成徒手攀登（Free Solo）台北101的壯舉。這場備受矚目的高空挑戰，不僅寫下攀岩界的新歷史，更透過國際鏡頭將台灣的地標與城市風貌推向全球舞台，對於台灣攀岩市場的推廣與觀光宣傳具有深遠的影響。
挑戰極限！竹節箱體、龍形雕塑通通攻克
對於一般觀眾而言，台北101的光滑玻璃帷幕看似難以攀爬，但在專業教練眼中，這座建築其實充滿了挑戰細節。桃園PASSION攀岩館店長林佳妤指出，相較於霍諾德曾征服的自然岩壁「酋長岩」，台北101擁有許多可抓握的平台與窗框，路線相對單純，然而這並不代表挑戰輕鬆。
林佳妤認為，這次攀登最艱難的是台北101側邊的「龍形藝術裝置」，因為該部分的「金屬「Pinch（捏點）」非常不好掌握，且霍諾德在進行「橫渡」時，101窗框很窄，比起101向外傾斜的竹節型結構部分，「龍形藝術裝置」算是過程中最困難的部分。
國際宣傳最好坐滿！Netflix 直播讓世界看見台灣
本次活動的最大亮點在於 Netflix 的全球直播，不僅霍諾德的攀登成功挑戰自我，也變相「讓世界看見台灣」，當霍諾德懸掛在數百公尺的高空，甚至在圓環處展現驚人的「倒掛放手」休息技巧時，全世界的觀眾都屏息以待，背景中的台北城市景觀也隨之映入眼簾。
這種高強度的曝光，不僅展示了台北101作為極限運動舞台的可能性，更展現了台灣舉辦國際級大型活動的協調能力。桃園 PASSION 攀岩館店長林佳妤感性表示，這場活動無論是天氣、拍攝團隊還是台北101的配合都非常完美，「很慶幸台北101能夠同意拍攝」，讓這場不真實的夢幻場景在台北成真。
攀岩不是特技表演！霍諾德感動全台
霍諾德的成功登頂，對於台灣攀岩市場注入了一劑強心針。攀岩運動過去常被視為高門檻或高風險的運動，但透過專業教練的解說，大眾得以了解像「倒掛休息」其實是利用核心與腳法讓手部放鬆的合理技術，而非單純的特技表演。
林佳妤教練提到，親眼見證霍諾德在台北攀爬，甚至讓她感動落淚，她希望能透過霍諾德帶給世人的感動讓「更多人接觸攀岩」。這位傳奇人物的到訪與成功，無疑將吸引更多民眾走進攀岩館體驗，進一步推動台灣攀岩運動的普及與專業化發展。
