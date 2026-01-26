我是廣告 請繼續往下閱讀

挑戰極限！竹節箱體、龍形雕塑通通攻克

▲霍諾德今日一早9點準時開爬台北101，真的沒繫保護繩，現場觀眾比他還緊張。（圖／記者葉政勳攝）

國際宣傳最好坐滿！Netflix 直播讓世界看見台灣

▲霍諾德攀登台北101挑戰順利成功！在攀登第91分鐘時正式攻頂，摸到101避雷針。（圖／記者葉政勳攝）

攀岩不是特技表演！霍諾德感動全台

美國傳奇攀岩家艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）於1月25日透過 Netflix 全球直播，成功在1小時31分鐘內完成徒手攀登（Free Solo）台北101的壯舉。這場備受矚目的高空挑戰，，對於台灣攀岩市場的推廣與觀光宣傳具有深遠的影響。對於一般觀眾而言，台北101的光滑玻璃帷幕看似難以攀爬，但在專業教練眼中，這座建築其實充滿了挑戰細節。桃園PASSION攀岩館店長林佳妤指出，相較於霍諾德曾征服的自然岩壁「酋長岩」，林佳妤認為，這次攀登最艱難的是台北101側邊的「龍形藝術裝置」，本次活動的最大亮點在於 Netflix 的全球直播，不僅霍諾德的攀登成功挑戰自我，也變相「讓世界看見台灣」，當霍諾德懸掛在數百公尺的高空，這種高強度的曝光，不僅展示了台北101作為極限運動舞台的可能性，更展現了台灣舉辦國際級大型活動的協調能力。桃園 PASSION 攀岩館店長林佳妤感性表示，霍諾德的成功登頂，對於台灣攀岩市場注入了一劑強心針。攀岩運動過去常被視為高門檻或高風險的運動，但透過專業教練的解說，林佳妤教練提到，親眼見證霍諾德在台北攀爬，甚至讓她感動落淚，。這位傳奇人物的到訪與成功，無疑將吸引更多民眾走進攀岩館體驗，進一步推動台灣攀岩運動的普及與專業化發展。