民眾黨主席柯文哲今（25）日在青年論壇坦言，過去拜會民進黨團總召柯建銘時，曾向對方提議若代理孕母通過，自己來處理總預算及軍購，「給你個台階下」。對此民進黨團書記長陳培瑜表示，這不是政黨協商該有的樣子，痛批柯文哲和民眾黨團，「根本是把人民安全當成只對自己有利的政治籌碼」。對於柯文哲承認向柯建銘提議代理孕母換總預算及軍購，陳培瑜痛批，這不是政黨協商該有的樣子，柯文哲和民眾黨團根本是把人民安全當成只對自己有利的政治籌碼。陳培瑜說，《人工生殖法》當然可以談、也應該談。社會確實有需要，修法也要更完善，醫療管理要更嚴謹、女性健康要被保護、孩子的最佳利益更不能被忽略。任何版本都應該回到內容與配套討論，而不是用情緒、用喊價、用政治算計製造對立，失去討論議題的空間。陳培瑜說，但國防預算是另一件事。國防預算也必須審、必須監督，這完全同意；可是真正負責任的監督，是讓預算回到正常程序，進委員會逐項審查、清楚說明刪減理由、公開透明接受檢驗。不是把整包卡住，然後挑一個議題出來當「交換條件」，最後再回頭說「都是民進黨不妥協、所以才動不了」。陳培瑜說，這種說法不只是在替民眾黨過去卡國防預算卸責，更危險的是把台灣描述成「自己內鬥所以沒辦法推進」，對外尤其容易讓美國與國際盟友誤會，以為是台灣自己不願意做事。陳培瑜表示，台灣的民主可以吵、可以辯、可以逐條審，但不能用「卡關」當談判武器。預算該審就審，法案該談就談；不要把國防當人質、把民生當籌碼。要的是有秩序、可預測、可信任的民主程序，而不是把重大公共議題變成交換條件的政治秀。最後陳培瑜說，支持改革，就拿出內容；要監督，就回到程序。不要用交易綁架人民，也不要用甩鍋欺騙外界，「台灣值得更負責任的政治！」