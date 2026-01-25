我是廣告 請繼續往下閱讀

在野藍白在立法院持續聯手封殺中央總預算和國防特別條例預算，而國民黨日前舉辦餐敘，黨主席鄭麗文背後的傳聞金主、異康公司董事長楊建綱也現身，傳出他針對台美議題向現場立委們喊話，面對美國壓力必須「硬起來」，甚至反問台下藍委：「國民黨對台積電貢獻眾多，台積電有捐政治獻金嗎？」引來藍委哄堂大笑，更有人直白回應：「沒有！」對此，民進黨立委邱志偉昨（24）日反批，國民黨至今仍活在戒嚴時期、將企業視為國家附庸，這種觀點只有中國會認同，讓人感到非常悲哀。根據科技專家許美華發文轉述，楊建綱除了反問藍委台積電有沒有捐錢外，傳出還提到：「台美關稅議題猶如生前契約，尤其台積電整個產業鏈被美方搬走，等於美國上天堂、台灣下地獄，數10兆產值免費奉送」、「台積電是國民黨當年執政時帶來的經濟奇蹟，才有如今的台積電及半導體產業鏈，民進黨卻無條件協助美國成為半導體最大競爭者」等言論。針對楊建綱發言，邱志偉接受《自由時報》專訪時痛批，國民黨內仍有許多人執迷不悟，堅信台灣的半導體先進製程遭到外移等等，但這根本都與事實相反。邱志偉強調，近期台積電法說會到台積電最近公布在高雄2奈米擴廠、嘉義先進封測的擴廠計畫等，嘉惠的都是台灣整體的產業鏈，對台灣都有重大助益；且台灣的先進製程就是在台灣研發，全球研發中心也在台灣，這些都沒有改變。邱志偉指出，經濟部已經多次重申，台灣的半導體先進製程是留在台灣，且台灣未來10年將有超過八成的先進製程產能。而國民黨仍要執意不接受這些事實，執意配合中國敘事，只會跟產業發展脫節。邱志偉認為，他看到國民黨竟以「台積電沒捐款」來嘲笑政府對產業的支持，讓人感到非常悲哀。國民黨就是至今仍活在戒嚴時期的恩庇侍從體制，把企業視為國家的附庸，但這種觀點只有中國會認同。