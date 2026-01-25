我是廣告 請繼續往下閱讀

美國極限攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）今（25）日上午挑戰徒手攀爬台北101挑戰成功。而作為支持這項壯舉的「幕後幫手」天氣風險公司也發言表示，英國製片公司早在1個月前就聯絡天氣風險公司，希望密切關注天氣，實際攀登當天的天氣如預期轉好，讓這場精彩挑戰也得以完美呈現。天氣風險公司是台灣第一家民間氣象公司 ·，擁有專業的氣象團隊與國家核發的氣象預報證照，提供包括氣象服務、氣象災害防治及再生能源，其創辦人正是現任環境部長彭啟明。天氣風險表示，這場挑戰背後經過嚴密科學評估與精準計算，將風險降到最低；事實上，總部位於英國的製片公司早在一個月前就聯絡我們，密切關注攀登的預定日期與備援日期天氣。而為了安全性，也為了轉播最好的畫面，精準的天氣預報至關重要。不僅霍諾德的徒手攀爬有極高的風險，攝影師也必須吊掛在高空進行拍攝，各樓層架設了攝影機，如果風大或雲霧濃厚，不僅拍攝受阻，更可能危及安全。他們提到，經過多次往來溝通，雖然深冬天氣快速變化增加了挑戰，但實際攀登當天的天氣如預期轉好，製片公司順利完成整場轉播，這場精彩挑戰也得以完美呈現，「謝謝Alex、Netflix、台北101和幕後的無名英雄們，讓世界看到台灣，在寒冷的冬天，有溫暖的感動。」