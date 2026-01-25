我是廣告 請繼續往下閱讀

「載具歸戶受災者就是我，200萬就這樣飛了」。

▲網友分享自己慘痛經驗，雲端發票因為沒設定載具歸戶，近日才發現自己曾經中過200萬元，但領獎期限已經超過，獎金歸零充公。（圖/Threads）

雲端發票不是開通就好！載具歸戶沒設定「獎金歸零充公」超慘

這些跨境電商其實都會開立發票，只不過發票通常都是透過「郵件寄送」

設定後發現自己Apple Store訂閱費曾經中獎200萬元，但已經過了領獎期限，獎金歸零充公

▲如果有在使用APP訂閱、購買應用程式或者外送平台等跨境電商消費習慣的民眾，沒有設定載具歸戶的話，發票通常都會以郵件寄送。（圖/記者張嘉哲翻攝）

這樣發票才會進入雲端發票APP中，中獎才會知道。

▲財政部呼籲民眾雲端發票要記得設定「載具歸戶」！步驟非常簡單，中大獎才不會錯過。（圖/財政部臉書）

沒設定載具歸戶案例每期都發生！實測中獎直接進到APP通知

114年9、10月的大獎未領名單，1000萬就又有一位使用Google Play消費沒領

最近兩期發票開獎「外送費發票」都有幸運中獎，直接在APP就能夠看到，完全不會漏掉獎項