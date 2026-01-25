統一發票最新11、12月開獎，許多人都立刻拿起手邊發票對獎，希望在過年前財神爺上門造訪。然而現在許多人都會使用雲端發票，在購買東西之後給店員刷載具存取發票，但是你知道什麼是「載具歸戶」嗎？許多人僅是開通雲端發票條碼，但是卻沒有設定載具歸戶，即便發票中大獎也因為沒有注意到，導致獎金全數歸零充公，後悔都來不及啦！
近日許多網友在社群平台「Threads」貼文指出「真的完全不知道雲端發票要設定載具歸戶.....最近才剛弄好，發現自己中過好幾張外送費的，雖然不是大獎但是還是錢啊TAT」、「載具歸戶受災者就是我，200萬就這樣飛了」。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「載具歸戶很重要！馬上去歸戶！」、「我也是中過4萬元結果沒有載具歸戶不知道.....看到財政部文章已經太晚了，好傷心」、「沒有載具歸戶+1！一堆外送費中獎都不知道，全部獎金都沒領到」、「我是APP訂閱中過4000元，沒有載具歸戶根本不知道，發票在信箱躺了2年，最近才發現有中獎也來不及了」。
雲端發票不是開通就好！載具歸戶沒設定「獎金歸零充公」超慘
由於近年來許多民眾都會在許多線上串流平台訂閱會員、使用外送平台點餐等，這些跨境電商其實都會開立發票，只不過發票通常都是透過「郵件寄送」，許多人平常少開信箱，不然就是會被信海給淹沒，進而沒有注意到相關發票其實對中大獎，目前在網路上實例最慘的就是有民眾沒有載具歸戶，設定後發現自己Apple Store訂閱費曾經中獎200萬元，但已經過了領獎期限，獎金歸零充公，非常慘烈。
財政部表示，如果民眾有訂閱Netflix、Spotify、YouTube Premium，或者在App Store、Google Play有購買APP的習慣，或是曾在Agoda、Airbnb、Meta等跨境電商消費過，這些都會開立跨境電商雲端發票，這時候民眾必須要做好「載具歸戶」的設定，這樣發票才會進入雲端發票APP中，中獎才會知道。
沒設定載具歸戶案例每期都發生！實測中獎直接進到APP通知
然而可別以為這很多人都已知道，記者多年撰寫發票新聞經驗，每一期都會出現APP訂閱、外送服務費中大獎沒人領的狀況，根據財政部最新清冊，114年9、10月的大獎未領名單，1000萬就又有一位使用Google Play消費沒領；200萬的也有買Apple Stori應用程式、街口支付手續費90元兩張沒人領；雲端發票專屬獎則有2張中100萬外送費沒人領、Apple Store消費也有1張沒領。
《NOWNEWS》記者因為平常都會點外送，去年6月偶然打開私人信箱才發現有一堆「外送費發票」，上網查詢才知道要「載具歸戶」才能將這些發票載入APP，目前歸戶半年，最近兩期發票開獎「外送費發票」都有幸運中獎，直接在APP就能夠看到，完全不會漏掉獎項，如果去年沒綁定，那些獎項應該會躺在信箱直到過期，民眾趕快按照自己消費習慣，檢查雲端發票是否有「載具歸戶」，以免大獎充公歸零，真的會欲哭無淚的！
資料來源：財政部臉書
