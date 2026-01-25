UNIQLO是廣受台灣人喜愛的日本服飾品牌，品牌旗下販售的產品眾多，但這之中UNIQLO「紙袋」堪稱是最熱銷商品，不少消費者光顧門市都會加價購買，也引發外界好奇「UNIQLO靠賣紙袋賺了多少錢？」事實上，UNIQLO從2022年宣布停止提供免費紙袋，並改以一個紙袋3元模式開賣，但賣了4年並沒有賺進一毛錢，而是全數捐贈給農委會林務局「植樹減碳行動」，超暖企業行為獲得無數掌聲。
UNIQLO最強商品是它！熱賣4年卻沒賺一毛錢
有網友過去在Threads發文提到，表示UNIQLO自從停止免費提供紙袋後，難以想像UNIQLO靠著紙袋究竟賺了多少錢。認為UNIQLO紙袋購買人數多，儘管單價偏低，但靠著積少成多也能賺進大把鈔票。
但問題一出後，沒想到真相竟大打臉，許多內行人跳出來解釋，「確實很難想像答案居然是沒賺到，基本上是付出紙袋成本但收入捐給林務局，不能說虧，但沒有賺反而是多付出」、「沒賺錢喔，捐給林務局」。
UNIQLO不提供免費紙袋！開賣3元一個、背後原因超偉大
事實上，過去UNIQLO門市都會免費提供印有UNIQLO的購物紙袋，不論來消費多少金額、多少件單品的顧客，都可以免費使用紙袋，方便民眾購物。但UNIQLO在2022年9月2日，宣布停止免費提供購物紙袋，並進行紙袋收費，不分尺寸一個3元。值得一提的是，不只是UNIQLO有停止免費提供紙袋規定，同樣隸屬於迅銷集團的日本服飾品牌GU，也進行紙袋收費。
UNIQLO突然改變販售模式，背後原因在於推廣更友善環境的購物方式，邀請顧客一同響應自備購物袋的環保行動，歡迎顧客自備購物袋，門市也有販售環保袋，提供多樣尺寸供顧客選購。自此，每位顧客前往門市消費後，便不可再隨意取得紙袋包裝衣物，店員在結帳時也會多加詢問一句「是否要購入紙袋」。
UNIQLO購買紙袋人數多，讓部分人誤以為UNIQLO靠著紙袋賺進許多錢，但利潤真相其實竟是一毛錢都沒拿到！根據UNIQLO官網說明，特別強調「紙袋所得將全數支持農委會林務局植樹減碳行動，與顧客攜手實現減廢愛地球的日常。」代表靠著紙袋賺錢的所有資金，都會捐贈給農委會林務局。
UNIQLO加入植樹減碳行動！還推回收再生服務獲讚
農業部林業及自然保育署在2023年公布成果，表示UNIQLO、GU曾共同認養林務局嘉義林區管理處位於嘉義縣大埔鄉造林地，這也是雙方首次合作認養造林，共認養面積9.3公頃造林地，以適地適木原則，種植台灣櫸、台灣肖楠、台灣雅楠、楓香、香楠、后大埔石櫟等造林木計18680株，碳吸存量約達79236公噸。
UNIQLO、GU此舉落實社會責任，亦達成政府淨零碳排的永續目標，屬於公益性質，還可節稅提升企業形象。而UNIQLO環境永續做法不只如此，近年還依循日本總部設定的「RE.UNIQLO」準則，推動服裝回收再生行動，累積二手衣突破16萬件，關懷超過萬人，獲得外界大力讚賞。
資料來源：UNIQLO官網、農業部林業及自然保育署
