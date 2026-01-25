我是廣告 請繼續往下閱讀

UNIQLO最強商品是它！熱賣4年卻沒賺一毛錢

▲UNIQLO從2022年開始販售紙袋，販售將近4年的期間，也讓外界好奇獲利多少。（圖／UNIQLO官網）

「確實很難想像答案居然是沒賺到，基本上是付出紙袋成本但收入捐給林務局，不能說虧，但沒有賺反而是多付出」

UNIQLO不提供免費紙袋！開賣3元一個、背後原因超偉大

但UNIQLO在2022年9月2日，宣布停止免費提供購物紙袋，並進行紙袋收費，不分尺寸一個3元。

▲UNIQLO在2022年9月2日，宣布停止免費提供購物紙袋，並進行紙袋收費，不分尺寸一個3元。（圖／UNIQLO官網）

根據UNIQLO官網說明，特別強調「紙袋所得將全數支持農委會林務局植樹減碳行動，與顧客攜手實現減廢愛地球的日常。」代表靠著紙袋賺錢的所有資金，都會捐贈給農委會林務局。

▲UNIQLO、GU曾共同認養林務局嘉義林區管理處位於嘉義縣大埔鄉造林地，這也是兩邊首次合作認養造林。（圖／農業部林業及自然保育署提供）

UNIQLO加入植樹減碳行動！還推回收再生服務獲讚