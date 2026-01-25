我是廣告 請繼續往下閱讀

在野藍白在立法院持續聯手封殺中央總預算和國防特別條例預算，而國民黨日前舉辦餐敘，黨主席鄭麗文背後的傳聞金主、異康公司董事長楊建綱也現身，傳出他並針對台美議題向現場立委們喊話要「硬起來」。對此，民進黨立委吳思瑤昨（24）日揭露，楊建綱過去在國民黨執政時期多項國防資訊相關業務的承包商，理應支持國防自主與建立國防供應鏈，對外釋放的訊息卻明顯悖離事實。傳聞綽號「CK楊」的楊建綱23日餐敘上甚至反問台下藍委：「國民黨對台積電貢獻眾多，台積電有捐政治獻金嗎？」引來藍委哄堂大笑，更有人直白回應：「沒有！」根據科技專家許美華發文轉述，楊建綱傳出還提到：「台美關稅議題猶如生前契約，尤其台積電整個產業鏈被美方搬走，等於美國上天堂、台灣下地獄，數10兆產值免費奉送」、「台積電是國民黨當年執政時帶來的經濟奇蹟，才有如今的台積電及半導體產業鏈，民進黨卻無條件協助美國成為半導體最大競爭者」等言論。對此，吳思瑤昨接受《自由時報》專訪時透露，楊建綱是鄭麗文競選國民黨主席時的大金主，過去在國民黨執政時期多項國防資訊相關業務的承包商，理應支持國防自主與建立國防供應鏈，對外釋放的訊息卻明顯悖離事實。吳思瑤澄清，我政府的國防預算支出比照北約標準，正朝向佔國內生產毛額3%的目標努力，絕非楊建綱所謂「國防預算占國家預算一半」；楊建綱連這些基本資訊都能張冠李戴、錯誤操弄，說法與中國同一口吻，也完全悖離了印太地區民主同盟國家強化國防的國際共識。吳思瑤認為，楊建綱的論調就是「鄭麗文路線」，只是換了一個人，但從這張嘴巴說出來的都是北京設定的內容，意圖達成北京干擾台灣輿論的政治目的。