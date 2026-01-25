我是廣告 請繼續往下閱讀

美國極限攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）今（25）日挑戰徒手攀登（free solo）台北101大樓，以91分鐘順利攻頂，不少政治人物紛紛發文恭賀。國民黨立委陳菁徽就表示，登峰造極的背後，是無數準備與超強意志力，願世上每位追求卓越的人，都能夠在自己的賽道發光發熱。霍諾德今早9時許開爬101，吸引數萬人在一樓仰望，以上全世界在線上關注直播。該活動原定昨日舉行，卻因天候不佳延後，今天台北天氣和煦，霍諾德在攀爬過程中也頻頻喊道：「台北，真是美好的一天！（What a lovely day, Taipei!）」，現場工作人員則指出，他們不只監測風雨，也監測地震，就怕影響到霍諾德的安全。而霍諾德以超快速度完攀，陳菁徽今發文讚嘆，得知Alex登頂摸到避雷針，她感到無比興奮，也鬆下一口氣。實在難以置信一個像你、我一樣的血肉之軀，能夠如此藝高膽大，用超人般的技巧和體能、在眾目睽睽之下完成人類的里程碑。陳菁徽提到，登峰造極的背後，是無數準備與超強意志力。Alex曾在紀錄片裡說過：「如果每個人都只追求舒服安逸的生活，人類不會變得更偉大」。願世上每位追求卓越的人，都能夠在自己的賽道發光發熱。謝謝Alex，讓世界看見他的同時，也看見台灣、台北、101。