我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Lulu（右）、陳漢典（左）婚禮賓客超大咖，半個演藝圈都來了。（圖／記者林柏年攝影）

陳漢典、Lulu今（25）晚在東方文華酒店舉辦婚禮，兩人特別席開60桌邀請演藝圈好友到場參加，剛登記新婚的李玉璽、許允樂也牽著手幸福現身，兩人接受訪問時表示是來見習婚禮的，但目前沒有要急著辦的想法，想以拼小孩優先，且開心表示想生兩個寶寶。李玉璽牽著大自己六歲的老婆許允樂現身Lulu、陳漢典婚禮，剛新婚的兩人眼上笑意藏不住，表示就是來見習婚禮流程的，不過他們表示目前沒有要舉辦婚禮的想法，想要以做人優先，同時透露想生兩個寶寶。夫妻倆被問到結婚後生活中是否有發生什麼改變時，他們則表示婚前就已經是差不多的生活模式，但是感覺更踏實了。陳漢典、LULU主持《綜藝大熱門》12年，日久生情擦出愛的火花，兩人在圈內有著好人緣，交友圈橫跨音樂、影劇及主持，因此夫妻倆透露婚禮將席開60桌，邀請各界好友參加，並由吳宗憲擔任證婚人，主桌還有王偉忠等圈內大前輩，而小S雖然不會到場，但會送上禮金，展現過往《康熙來了》的好交情。陳漢典、LULU婚禮大咖雲集，除了吳宗憲到場祝福，賓客還有王偉忠夫婦、陳鎮川、邰智源、郭子乾、邱澤+許瑋甯夫婦、鍾欣凌、柯震東、徐佳瑩+比爾賈夫婦、王力宏、曾寶儀、戴資穎、動力火車、許光漢、林美秀、羅文裕、彭佳慧、許富凱、艾怡良、曾莞婷、小蜜桃姐姐、黃偉晉、風田、楊銘威+方志友夫婦、唐綺陽、展榮展瑞、玖壹壹、康康、苗可麗、洪都拉斯、許效舜、張睿家、王傳一、邱凱偉、楊烈、伊正、亮哲、郁方、陶晶瑩、阿KEN、納豆夫婦、許哲珮、旺福小民、王彩樺、于美人、黃鐙輝夫婦、巴鈺、黃小柔、陳建騏、魏如萱、李英宏、李千娜、告五人的犬青+雲安、關穎、比莉姐+周湯豪、潘若迪、阿BEN+徐小可夫婦、KID、黃嘉千、郎祖筠、倪安東+管罄夫婦、孫盛希、李玉璽+許允樂夫婦等藝人。