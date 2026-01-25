我是廣告 請繼續往下閱讀

美國自由攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今（25日）成功挑戰徒手攀爬台北101，這項歷史性紀錄被Netflix全程直播放送到全世界，全球民眾與各大外媒廣泛關注。華盛頓郵報提到，霍諾德的攀登，讓台灣在中國壓力之下，抓住向國際行銷的機會。霍諾德徒手攀登101吸引多家外媒報導，路透指出，在霍諾德成功登頂後，台灣政界人士紛紛在社群媒體上感謝霍諾德和Netflix，感謝他們以如此不同的視角，讓以往更多是因為半導體實力或中國軍事威脅而登上全球頭條的台灣，因這項創舉成為國際關注的焦點。CNN更是透過即時更新專區報導，並特別提到101的建築設計，鋼筋混凝土的抗壓強度與鋼材的抗拉強度相結合，使建築既具有足夠的柔韌性，又具有足夠的剛性來抵禦強風，大樓用途多樣，既可作為零售和辦公空間，也可作為旅遊景點，上層設有觀景台。BBC則指出，台北101是全台灣最高的建築，設計理念來自東方文化，外牆呈「竹節」型，每八層為一節並稍微往外傾斜，霍諾德要不斷重複同樣的動作往上爬，他在過程中坦言「感到疲倦」和「風很大」。華盛頓郵報則指出，在台灣飽受抵禦中國壓力之際，霍諾德攀登的行動，讓台灣趁勢抓住行銷國際的機會。