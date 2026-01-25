近期印度爆發立百病毒（NipahVirus, NiV）疫情，目前已累計5確診1死，根據醫學統計，立百病毒致死率介於40%至75%間，全球尚無任何經核准的治療藥物或預防疫苗，衛福部疾管署於今（25）日預告立百病毒將列為第五類法定傳染病，提醒民眾出國避免食用生冷食物，和可能受汙染的水果或新鮮椰棗樹汁。《NOWNEWS今日新聞》整理立百病毒是什麼、症狀、傳染途徑等，帶領民眾一次看懂。
印度爆發立百病毒疫情！疾管署將列第五類法定傳染病
近期印度南部喀拉拉邦爆發立百病毒疫情，截至1月19日累積報告5例。據悉，位於加爾各答以北約24公里的巴拉薩特地區一間醫療機構爆發疫情，4名醫護人員照顧一名疑似首例患者時遭到感染，雖然該名患者在確診前已不幸死亡，但病毒可能仍在醫院內擴散，除了患者以外，2名護理師、1名醫師及1名醫護人員皆被感染。
對此，衛福部疾管署於今日表示，目前維持印度喀拉拉州警示為「第二級：黃色注意」，並預告立百病毒列為第五類法定傳染病。疾管署於1月16日預告修正「傳染病分類及第四類與第五類傳染病之防治措施」草案，新增「立百病毒感染症」為第五類傳染病，預告期60天。
📌立百病毒是什麼？
根據疾管署表示，立百病毒（NipahVirus, NiV） 過去稱equine morbillivirus，為副黏液病毒（Paramyxoviridae）科，Henipavirus屬。立百病毒自然宿主為蝙蝠，在狐蝠屬及其他蝙蝠物種身上被發現，可造成多種動物感染（中間宿主），如豬、馬、羊、狗、貓等動物，並傳染給人類。
立百病毒曾於1999年在馬來西亞及新加坡造成疫情，且2001年起在孟加拉陸續有疫情通報，但該病毒與1999年造成馬來西亞疫情的病毒為不同株，此外，印度也陸續出現疫情。目前台灣無該疾病之通報個案。
📌立百病毒怎麼傳染？症狀有什麼？
一、立百病毒可藉由蝙蝠及豬隻傳染給人類，人類大多數是直接接觸生病豬隻或經由呼吸道飛沫、接觸生病動物之口鼻分泌物或其組織所感染。
二、食用到受感染果蝠尿液或唾液污染的水果或椰棗、樹汁等，也可能導致感染。
三、有限的人與人之間的傳播。孟加拉與印度疫情均發現，立百病毒可經由接觸患者分泌物及排泄物等引起人傳人的案例。
立百病毒感染症初期症狀與流感類似，有些無症狀或呈現輕微或嚴重急性呼吸道症狀，嚴重時可能導致腦炎及抽搐，並於24-48小時進展至昏迷。康復後仍可能有後遺症，如抽搐或人格改變。
📌立百病毒預防方法
一、避免接觸果蝠或流行地區豬隻，及其他有可能感染的動物。
二、避免食用流行地區可能受感染果蝠尿液或唾液污染的水果或椰棗、樹汁等。
三、養成良好的衛生習慣，如勤洗手（尤其是接觸動物後）及食用清洗乾淨之水果。
四、接觸動物時應採取適當防護措施，如戴手套、口罩及工作服等，尤其是處理生病的動物或其身體組織時；接觸後使用肥皂洗手或其他暴露部位。
五、落實執行院內感染管制措施，避免接觸到立百病毒感染者的血、體液（如：唾液、腦脊髓液等）或排泄物等，照顧或探望病人後應以肥皂或70%~75%酒精洗手液清潔消毒手部。
六、疾管署呼籲民眾，出國時應避免食用生冷食物，以及可能受汙染的水果或新鮮椰棗樹汁，以防感染病毒。
資料來源：衛福部疾管署
