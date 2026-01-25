我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市中正區北平東路25日凌晨發生一起墜樓事件，警方於當天凌晨1時59分接獲通報，一名鄭姓男子自該路段一棟大樓高樓層墜落，當場失去生命跡象。事發地點位於北平東路一處知名酒吧外，民眾目擊異狀後立即通報119。消防救護人員趕抵現場時，發現鄭男頭部重創、已無生命徵象，隨即送往台大醫院急救，最終仍宣告不治。據了解，35歲鄭姓男子當晚獨自前往酒吧飲酒，隨後前往該酒吧所在大樓12樓頂樓，之後不明原因墜樓身亡。警方初步勘驗現場，未發現打鬥痕跡或外力介入跡象，已排除他殺可能，並報請檢察官進行相驗，以釐清確切死因。確認身分後，警方也同步通知軍方協助處理。軍方指出，鄭姓軍官於去年3月調任現職單位，近期健康檢查紀錄正常，未曾接獲異常通報，後續將全力配合警方與檢方調查。不過，在事件發生前，鄭男曾於個人社群帳戶發文，表達對長官與同袍的感謝，並提及近期承受較大的工作壓力。陸軍教育訓練暨準則發展指揮部亦證實，所屬通訊訓練中心一名鄭姓軍官於今日凌晨在中正區發生墜樓事件，經送醫搶救後不治，相關細節仍待進一步調查釐清。