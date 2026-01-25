NBA美國職籃（National Basketball Association）2025-26賽季1月23日賽程，將進行8場比賽。其中焦點賽聚焦在金州勇士作客交手明尼蘇達灰狼，這兩支急需「改運」的西區強權即將狹路相逢。無論是勇士還是灰狼，都渴望能在這場關鍵比賽中找到球季的轉捩點。勇士隊正努力適應缺少核心前鋒的陣痛期，而灰狼則是深陷本季最長的連敗陰霾。
🏀明尼蘇達灰狼（27勝18敗，西區第7）VS 金州勇士（25勝21敗，西區第8）
📍地點：明尼蘇達州明尼亞波利斯
🕤時間：1月26日（週一）早上06點30分
🏀賽事看點
觀戰重點在於，灰狼愛德華茲（Anthony Edwards）能否有效衝擊勇士的外線防守，以及藍道（Julius Randle）能否在禁區延續火燙手感。而金州勇士的部分，柯瑞（Stephen Curry）勢必要在戈貝爾（Rudy Gobert）的禁區威懾下，設法透過掩護尋求更高品質的出手機會。
🏀近況表現
從目前的統計數據來看，兩隊呈現截然不同的球風。明尼蘇達灰狼擁有一套高效率的進攻體系，場均得分高達 120.0 分，團隊命中率來到 48.4%。他們最致命的武器在於禁區進攻，每場能在油漆區灌進 50.9 分，加上每場 5.5 次阻攻的禁區屏障，淨效率值（Net Rating）高達驚人的 +5.9。
相對之下，金州勇士則以傳統的「大三分時代」戰術應戰，場均能投進 16.3 顆三分球，並展現優異的團隊傳導，場均助攻 28.8 次優於灰狼的 26.8 次。此外，勇士在罰球線上也更為穩定，團隊罰球命中率高達 81.5%，優於灰狼的 75%。
🏀專家解盤
根據中華民國運動彩券發展協會（CSDA）分析師運彩勇壯解盤，勇士隊本季的「客場恐懼症」明顯，客場戰績僅8勝14敗，進攻端在離開主場後往往難以施展。此外，勇士隊的籃板保護能力僅排聯盟第18，面對籃板能力高居聯盟第7的灰狼隊，禁區勢必遭到輾壓。灰狼隊擁有聯盟頂尖的得分火力，在AE的帶領下得分手段多元，若灰狼進攻正常發揮，客場作戰的勇士將難以招架。推薦灰狼讓分過盤。
此外，節奏與防守造就「小分」趨勢： 儘管灰狼進攻強勢，但本場比賽的「大分」條件並不足。首先，兩隊的比賽節奏皆屬聯盟中段班（勇士第 17、灰狼第 15），並非快節奏球隊。其次，雙方近期都因進攻不穩而吞下敗仗，顯示進攻端存在當機問題。再加上灰狼擁有全聯盟第4佳的防守效率，且數據顯示「當灰狼在主場讓分時」，小分過盤率達13勝6敗。
⚠️ 傷兵名單
勇士隊目前正遭受毀滅性的傷病打擊。陣中大將巴特勒三世（Jimmy Butler III）因右膝前十字韌帶（ACL）撕裂，已確定整季報銷，這讓勇士失去了一位全明星等級的攻守核心。更讓球迷擔心的是，陣中極具運動能力的鋒線庫明加（Jonathan Kuminga）也因膝傷缺陣，加上外線射手柯瑞（Seth Curry）飽受背傷困擾，勇士的輪替深度與場上空間面臨巨大挑戰。
反觀灰狼隊，目前僅有小將香農（Terrence Shannon Jr.）因腳傷缺陣，損失程度遠低於勇士隊。
NBA 賽程表（2026年1月26日，星期一）
🟡NBA直播哪裡看？
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
🟡電視轉播：
緯來體育台
美國主要轉播平台： ESPN、MSG、NBCS
🟡線上收看：
NBA League Pass、Line Today。
NBA 賽程表（2026年1月26日，星期一）
|對戰組合
|台灣時間（正確開賽時間）
|沙加緬度國王 vs. 底特律活塞
|04:00 AM
|丹佛金塊 vs. 曼非斯灰熊
|04:30 AM
|金州勇士 vs. 明尼蘇達灰狼
|06:30 AM
|達拉斯獨行俠 vs. 密爾瓦基公鹿
|08:00 AM
|多倫多暴龍 vs. 奧克拉荷馬雷霆
|08:00 AM
|紐奧良鵜鶘 vs. 聖安東尼奧馬刺
|08:00 AM
|邁阿密熱火 vs. 鳳凰城太陽
|09:00 AM
|布魯克林籃網 vs. 洛杉磯快艇
|10:00 AM
