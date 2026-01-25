我是廣告 請繼續往下閱讀

▲領航猿盧峻翔在最後一波進攻中展現大心臟，無視防守壓力命中致命中距離，並隨即比出招牌「手錶」手勢宣告比賽結束。（圖／領航員提供）

台北富邦勇士今（25）日於主場迎戰桃園璞園領航猿，雙方上演一場驚心動魄的激戰。領航猿靠著「夜王」盧峻翔在讀秒階段的中距離準絕殺，最終以95：94險勝勇士，豪取開季11連勝。然而，這場精彩的對決在賽後卻充滿煙硝味，兩隊的教練與球員皆對本場比賽的裁判尺度表示強烈不滿。領航猿總教練卡米諾斯今日迎來執教生涯第100勝，儘管帶走勝利，他在賽後記者會一開始就先針對裁判管理制度提出疑問。卡米諾斯先是語帶諷刺地將裁判組比喻成籃球隊表示，「戰績不好的時候老闆都會想要把教練換掉，萬一換了教練還是打不好，可能又會換一個教練。最後你有一天會發現問題出在球員身上，不是出在教練身上。」隨後卡米諾斯直言：「這就是我對裁判的想法。一開始是誰在管理裁判，後來又是誰在管理，大家可以自行意會是什麼意思。」這番言論暗指管理裁判的主管變更後，裁判的吹判還是不見改進，為這場精彩的勝利染上了一層火藥味。不僅贏球的領航猿有意見，遺憾吞敗的勇士隊同樣感到憤慨。此役攻下全場最高32分的勇士外援古德溫（Archie Goodwin）在賽後受訪時直言不諱：「領航猿在吹判上得利的部分比我們多很多。相同的情況發生在我們這邊時，卻沒有得到相同的吹判或優勢。」古德溫強調，撇除場上無法控制的吹判因素，球隊只能繼續努力。本場比賽勇士獲得34次罰球機會，領航猿為25次，雙方差距並不大，但吹判的時間點與尺度一致性顯然讓兩隊都感到不滿。回顧比賽關鍵時刻，雙方在最後2分鐘殺得難分難解。勇士周桂羽拆彈飆進一記反超比分的壓哨三分球，讓全場氣氛沸騰；然而領航猿盧峻翔在最後一波進攻中展現大心臟，無視防守壓力命中致命中距離，並隨即比出招牌「手錶」手勢宣告比賽結束。領航猿此役多點開花，葛拉漢（Treveon Graham）貢獻19分 7 籃板，小將陳將双也寫下生涯新高的15分。勇士方面除了古德溫表現神勇，「傑哥」林志傑也繳出11分、8籃板的穩健數據。儘管比賽過程精采絕倫，但兩隊對裁判尺度的強烈反彈，恐將成為賽後輿論關注的焦點。